Все сыпется: мужчина купил новый дом, а через две недели началась "катастрофа" (фото)

Снимки нового дома с отшелушивающейся черепицей менее чем через месяц после заселения стали вирусными в Reddit, вызвав дискуссию о качестве строительства и росте стоимости ремонтных работ.

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"С моего абсолютно нового дома падает черепица после всего двух недель проживания — даже не было ветрено", — написал мужчина, продемонстрировав фотографию явно поврежденной крыши.

Дом начал рассыпаться

На изображении можно увидеть, как несколько кусков черепицы отходят от поверхности, несмотря на отсутствие экстремальных погодных условий. "Глядя на фото, я видел, как это случилось с одним из наших клиентов ранее. Это всегда головная боль для владельца дома", — рассказал журналистам издания Newsweek Тодд Стивенсон, соучредитель компании Roof Quotes.

Он отметил, что черепица на снимках имеет стекловолокнистую основу и керамические гранулы — материалы, которые обычно служат от 20 до 30 лет.

Дом начал разваливаться Фото: Reddit

"Если они отходят через несколько месяцев — это ненормально. Думаю, здесь была плохая установка. Черепицу или прибили не в той зоне, или она не получила достаточно тепла для активации полосок для герметизации", — прокомментировал он.

Халатное строительство

Карр Ленфир, генеральный директор компании, специализирующейся на покрасочных работах, отметил, что такая черепица — стандартная в новых домах из-за своей доступности и долговечности. По его убеждению, такая ситуация свидетельствует о халатном строительстве.

"Я видел подобные повреждения из-за плохого ухода за крышей или экстремальных погодных условий, но это, вероятно, из-за плохого строительства. Кто-то экономил, спешил или работал с неправильно обученной командой", — подытожил Ленфир.

Напомним, ранее Фокус писал, что Пенни Уилби из Великобритании поделилась историей о том, как родители построили для нее мини-домик прямо у себя в саду, чтобы дочь могла сэкономить на аренде жилья. Недавно женщина устроила виртуальную экскурсию по своему жилью и рассказала о впечатлениях в TikTok.

А тем временем в американском городе Дири (штат Айдахо) отец Айзека Френча обратил внимание на старый заброшенный вагон на соседней ферме. Ему пришло в голову, что из него можно сделать что-то необычное. Тогда он и представить не мог, что реализация этой идеи превратится в прибыльный проект, который позволит его детям больше никогда не работать — если они сами этого не захотят.