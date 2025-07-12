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Стиль життя

Дизайнерка інтер'єрів показала 7 речей, яких немає вдома у багатих людей (фото)

Модні тенденції в інтер'єрах 2025
Дизайнерка інтер'єрів розказала про модні тенденції | Фото: Business Insider

Досвідчена дизайнерка інтер'єрів Брі Макдональд, яка часто працює з елітними клієнтами, розкрила секрети створення розкішного простору. Виявляється, для цього не потрібно витрачати багато грошей.

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Дизайнерка помітила характерні особливості в оформленні домівок заможних людей. За її словами, створити інтер'єр "на мільйон" можна навіть з обмеженим бюджетом, якщо знати, чого варто уникати. Детальніше про це розповідає видання Business Insider.

Модний декор швидко застаріває

"У дорогих будинках надають перевагу позачасовим, простим елементам — нейтральним колірним палітрам, класичним формам меблів та довговічним матеріалам як дерево, мармур чи шкіра", — пояснює Брі.

Модний декор
Модний декор швидко застаріває
Фото: Business Insider

Вона стверджує, що модні дизайнерські рішення можуть швидко зробити простір застарілим: "Їх краще використовувати обережно як акценти, щоб потім можна було легко замінити".

Безлад руйнує відчуття розкоші

Експертка радить дбати про чистоту поверхонь: "Я рекомендую тримати такі поверхні як кавові столики, стільниці та полиці стилізованими лише кількома предметами — акцентними вазами, скульптурами чи добірками книг. Це створює витончену, продуману естетику без відчуття перевантаження".

Книжки на полиці
Безлад руйнує відчуття розкоші
Фото: Business Insider

Штучні рослини псують враження

"Дешеві штучні рослини можуть відволікати від стильних дизайнерських рішень", — зазначає спеціалістка.

Натомість вона пропонує використовувати живу зелень або високоякісні штучні вазони, які максимально нагадують справжні.

Штучні рослини
Штучні рослини псують враження
Фото: Business Insider

"Є варіанти, які не потребують особливого догляду. Наприклад, оливкові дерева та фікуси чудово підходять для зайнятих людей. А якщо ви обираєте пластиковий декор, обов'язково регулярно витирайте з нього пил", — додає дизайнерка.

Репродукція замість мистецтва

За словами Макдональд, мистецтво має велике значення для створення атмосфери. "Масові репродукції можуть зробити дім безособовим. Краще обирати унікальні твори, які резонують з вами — оригінальні полотна, лімітовані видання чи навіть сімейні фотографії в рамках".

Картини в приміщенні
Репродукція замість мистецтва
Фото: Business Insider

Погана фурнітура все псує

Дизайнерка рекомендує замінювати застарілу фурнітуру на високоякісні варіанти: "Полірований нікель, латунь або матовий чорний колір — мої фаворити. Такі деталі можуть зробити навіть бюджетні меблі схожими на ті, що виготовлені на замовлення".

Кухня в квартирі
Погана фурнітура все псує
Фото: Business Insider

Хаотичні дроти проти елегантності

"Немає нічого гіршого, ніж зайти в гарний простір і побачити всюди безладні дроти", — зауважує спеціалістка. Вона радить використовувати системи управління кабелями, ховати дроти в стінах або обирати меблі з вбудованими відсіками.

Хаотичні дроти
Хаотичні дроти проти елегантності
Фото: Business Insider

Погано підібрані штори

"Вікна — це фокус будь-якої кімнати. Погано підібрані штори можуть зіпсувати загальну естетику вашого дому", — пояснює дизайнерка.

Брі радить інвестувати кошти в індивідуальні рішення: "Я обираю такі тканини як льон або оксамит. Мені подобається поєднувати прозорі панелі з темними шторами, щоб досягти ідеального балансу стилю та функціональності".

Сині штори на вікні
Погано підібрані штори
Фото: Business Insider

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також ми писали, як налаштувати освітлення у квартирі, щоб жити було затишно та здорово.