Дизайнерка інтер'єрів показала 7 речей, яких немає вдома у багатих людей (фото)
Досвідчена дизайнерка інтер'єрів Брі Макдональд, яка часто працює з елітними клієнтами, розкрила секрети створення розкішного простору. Виявляється, для цього не потрібно витрачати багато грошей.
Дизайнерка помітила характерні особливості в оформленні домівок заможних людей. За її словами, створити інтер'єр "на мільйон" можна навіть з обмеженим бюджетом, якщо знати, чого варто уникати. Детальніше про це розповідає видання Business Insider.
Модний декор швидко застаріває
"У дорогих будинках надають перевагу позачасовим, простим елементам — нейтральним колірним палітрам, класичним формам меблів та довговічним матеріалам як дерево, мармур чи шкіра", — пояснює Брі.
Вона стверджує, що модні дизайнерські рішення можуть швидко зробити простір застарілим: "Їх краще використовувати обережно як акценти, щоб потім можна було легко замінити".
Безлад руйнує відчуття розкоші
Експертка радить дбати про чистоту поверхонь: "Я рекомендую тримати такі поверхні як кавові столики, стільниці та полиці стилізованими лише кількома предметами — акцентними вазами, скульптурами чи добірками книг. Це створює витончену, продуману естетику без відчуття перевантаження".
Штучні рослини псують враження
"Дешеві штучні рослини можуть відволікати від стильних дизайнерських рішень", — зазначає спеціалістка.
Натомість вона пропонує використовувати живу зелень або високоякісні штучні вазони, які максимально нагадують справжні.
"Є варіанти, які не потребують особливого догляду. Наприклад, оливкові дерева та фікуси чудово підходять для зайнятих людей. А якщо ви обираєте пластиковий декор, обов'язково регулярно витирайте з нього пил", — додає дизайнерка.
Репродукція замість мистецтва
За словами Макдональд, мистецтво має велике значення для створення атмосфери. "Масові репродукції можуть зробити дім безособовим. Краще обирати унікальні твори, які резонують з вами — оригінальні полотна, лімітовані видання чи навіть сімейні фотографії в рамках".
Погана фурнітура все псує
Дизайнерка рекомендує замінювати застарілу фурнітуру на високоякісні варіанти: "Полірований нікель, латунь або матовий чорний колір — мої фаворити. Такі деталі можуть зробити навіть бюджетні меблі схожими на ті, що виготовлені на замовлення".
Хаотичні дроти проти елегантності
"Немає нічого гіршого, ніж зайти в гарний простір і побачити всюди безладні дроти", — зауважує спеціалістка. Вона радить використовувати системи управління кабелями, ховати дроти в стінах або обирати меблі з вбудованими відсіками.
Погано підібрані штори
"Вікна — це фокус будь-якої кімнати. Погано підібрані штори можуть зіпсувати загальну естетику вашого дому", — пояснює дизайнерка.
Брі радить інвестувати кошти в індивідуальні рішення: "Я обираю такі тканини як льон або оксамит. Мені подобається поєднувати прозорі панелі з темними шторами, щоб досягти ідеального балансу стилю та функціональності".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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