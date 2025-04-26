Було модним десятиліттями: дизайнерка розказала, що видає несмак у власників оселі (фото)

Емілі Шван з Острова Ванкувер розпалила суперечки в соціальних мережах, запропонувавши відмовитися від відкритих планувань, які, на її думку, позбавляють сучасні будинки характеру та функціональності.

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Фахівчиня опублікувала відео у TikTok, яке аудиторія соціальної мережі переглянула понад 3,7 мільйона разів.

Відкрите планування приміщень десятиліттями вважалося "золотим стандартом" у сучасному дизайні інтер'єрів, однак зараз дедалі частіше зазнає критики з боку професіоналів у галузі дизайну.

Концепція більше не працює

"Непопулярна думка: нам потрібно більше стін. Ця концепція відкритого простору просто не працює", — заявила у своєму зверненні Емілі Шван, засновниця House of Daisy Design і операційна менеджерка Local One Construction.

Експертка стверджує, що відкриті простори можуть мати гарний вигляд на фотографіях і привертати увагу покупців, однак вони не відповідають потребам повсякденного життя, особливо для сімей, які одночасно готують їжу, працюють та відпочивають в одному суцільному приміщені.

"Кожен новий будинок виглядає однаково. Відкрите планування, відсутність характеру, однакові макети знову й знову. Складається враження, що будівельники просто копіюють один і той самий план сюди в країні. І ми з цим змирилися. Якщо ви хочете будинок із шармом та цікавими деталями, то доведеться купувати старий, а це дуже дорого", — поділилася Емілі.

Дизайнерка розкритикувала концепцію відкритого простору Фото: TikTok

Відкриті планування стали популярними, починаючи з 1990-х до середини 2010-х років, але останнім часом люди частіше почали говорити про недоліки таких планувань — шум та відсутність приватності.

"У старих будинках завжди передбачена окрема кімната для всього. Колись люди не намагалися максимізувати потік, вони захищали функціональність та власні відчуття", — зазначає дизайнерка.

Реакція мережі

Це відео спровокувало дискусію серед користувачів мережі. Багато хто поспішив висловитися на захист відкритих планувань.

"Ви перша людина, яку я коли-небудь чув, хто не любить відкриту концепцію", — написав користувач, якого звуть Ріаз;

"Я не можу уявити, як готувати у закритій кухні, поки всі дивляться телевізор! Відкрите планування однозначно краще", — додав його однодумець;

Інші підтримали позицію пані Шван. "Погоджуюся. Відкриті кухні для людей, які не готують", — глядач Даніель.

Сама Емілі підкреслила, що не виступає категорично проти відкритих планувань: "Я не проти такої концепції, але виступаю за розумні межі. Це означає належне зонування, тобто повернення просторів, які призначені для виконання однієї функції".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британську дизайнерку інтер’єрів Луїзу, якій вдалося перетворити найгірший будинок на вулиці на затишне родинне гніздечко. Тепер оселя виглядає так, ніби зійшла зі сторінок глянцевого журналу. За словами самої Луїзи, їй довелося суттєво перепланувати мансарду, встановити систему підігріву підлоги та ретельно продумати схему електропостачання й освітлення.

Також ми розповідали про будинок із двома спальнями у штаті Мічиган (США), який привернув увагу багатьох покупців після того, як його виставили на продаж всього за 1 долар.