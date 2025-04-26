Было модным десятилетиями: дизайнер рассказала, что выдает безвкусицу у владельцев дома (фото)

Эмили Шван с Острова Ванкувер разожгла споры в социальных сетях, предложив отказаться от открытых планировок, которые, по ее мнению, лишают современные дома характера и функциональности.

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Специалист опубликовала видео в TikTok, которое аудитория социальной сети просмотрела более 3,7 миллиона раз.

Открытая планировка помещений десятилетиями считалась "золотым стандартом" в современном дизайне интерьеров, однако сейчас все чаще подвергается критике со стороны профессионалов в области дизайна.

Концепция больше не работает

"Непопулярное мнение: нам нужно больше стен. Эта концепция открытого пространства просто не работает", — заявила в своем обращении Эмили Шван, основательница House of Daisy Design и операционный менеджер Local One Construction.

Эксперт утверждает, что открытые пространства могут хорошо выглядеть на фотографиях и привлекать внимание покупателей, однако они не отвечают потребностям повседневной жизни, особенно для семей, которые одновременно готовят пищу, работают и отдыхают в одном сплошном помещении.

"Каждый новый дом выглядит одинаково. Открытая планировка, отсутствие характера, одинаковые макеты снова и снова. Создается впечатление, что строители просто копируют один и тот же план сюда в стране. И мы с этим смирились. Если вы хотите дом с шармом и интересными деталями, то придется покупать старый, а это очень дорого", — поделилась Эмили.

Дизайнер раскритиковала концепцию открытого пространства Фото: TikTok

Открытые планировки стали популярными, начиная с 1990-х до середины 2010-х годов, но в последнее время люди чаще стали говорить о недостатках таких планировок — шум и отсутствие приватности.

"В старых домах всегда предусмотрена отдельная комната для всего. Когда-то люди не пытались максимизировать поток, они защищали функциональность и собственные ощущения", — отмечает дизайнер.

Реакция сети

Это видео спровоцировало дискуссию среди пользователей сети. Многие поспешили высказаться в защиту открытых планировок.

"Вы первый человек, которого я когда-либо слышал, кто не любит открытую концепцию", — написал пользователь, которого зовут Риаз;

"Я не могу представить, как готовить в закрытой кухне, пока все смотрят телевизор! Открытая планировка однозначно лучше", — добавил его единомышленник;

Другие поддержали позицию госпожи Шван. "Согласен с ней. Открытые кухни для людей, которые не готовят", — зритель Даниэль.

Сама Эмили подчеркнула, что не выступает категорически против открытых планировок: "Я не против такой концепции, но выступаю за разумные границы. Это означает надлежащее зонирование, то есть возвращение пространств, которые предназначены для выполнения одной функции".

Напомним, ранее Фокус писал о британском дизайнере интерьеров Луизе, которой удалось превратить худший дом на улице в уютное семейное гнездышко. Теперь дом выглядит так, будто сошел со страниц глянцевого журнала. По словам самой Луизы, ей пришлось существенно перепланировать мансарду, установить систему подогрева пола и тщательно продумать схему электроснабжения и освещения.

Также мы рассказывали о доме с двумя спальнями в штате Мичиган (США), который привлек внимание многих покупателей после того, как его выставили на продажу всего за 1 доллар.