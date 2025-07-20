Українець знайшов у Карпатах покинуту садибу: що він побачив всередині (фото)

Алекс Рішко показує всі етапи трансформації нового житла посеред Карпатських гір. Чоловік хоче прибрати звідти гори сміття, зробити ремонт й невдовзі заселитися.

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Українець, якого звуть Алекс, записав серію відео у TikTok, щоб детальніше розповісти про своє рішення — поселитися у садибі посеред Карпатських гір. Що врешті-решт з цього вийшло, — дізнавався Фокус.

"Привіт, друзі! Приїхав розчищати покинутий будинок, в якому я в майбутньому буду жити. Прошу не судити строго, бо тут раніше жила хвора людина, яка несла все сміття додому. Такий ось будинок, який уже фактично провалюється. Оце все забите сміттям. Мені допомагатиме троюрідний брат. Оце все потрібно зібрати у мусорні мішки й винести або, можливо, спалити, як там вдасться", — розповідає Рішко у кадрі.

Територія біля садиби

Далі чоловік обійшов територію довкола дерев’яної садиби, продемонструвавши обсяг роботу. Видно, що довкола багато відходів, розкидані пакети, особисті речі, обгортки від продуктів та інший мотлох.

Всередині можна побачити гори сміття Фото: TikTok Всередині можна побачити гори сміття Фото: TikTok

"Тут в ньому є діра. Буду якось це задєлувати, не знати як. Отака тут біда. Дах частково накритий, частково — провалений. Є ще більш-менш нормальна кімната, яка не затікає, але теж вся в мусорі", — підсумував новий власник житла, пообіцявши, що триматиме підписників у курсі справи.

Відгуки підписників

"Попросіть у сільради документи: 1) оренда землі на 59,5 років під будинком і подвір'я; 2) потрібен технічний паспорт й право власності. Знайдіть безкоштовних юристів та проконсультуйтесь. Бо ви повичищаєте, і одразу ж з'являться родичі померлої людини й почнуть вас виганяти", — порадила користувачка, зареєстрована у мережі як Аріна.

Дах майже повністю прогнив Фото: TikTok

"Для чого жити в таких дєбрях, хіба що ховатися від ТЦК?!" — запитав інший юзер;

"Легше новий побудувати, ніж цей мотлох розчищати", — додав наступний учасник обговорення;

"Киньте туди сірник, бо то хлам!" — закликала ще одна глядачка.

Будинок майже повністю заріс хащами Фото: TikTok

Це відео швидко стало популярним на платформі, зібравши понад п’ять тисяч вподобайок, сотні репостів та інших реакцій від небайдужих глядачів.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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