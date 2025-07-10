"Подивіться, яка краса": чоловік живе у покинутому будинку поблизу Чорнобиля (фото)

Екстремальний турист, якого звуть Влад Резнов, переселився до Чорнобиля й намагається відновити один з покинутих будинків. Нещодавно він провів невелику екскурсію, щоб продемонструвати перші етапи трансформації свого помешкання.

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Чоловік розповідає про досвід проживання у зоні відчуження в серії роликів на YouTube. Кожне його відео збирає сотні тисяч переглядів та шквал коментарів від небайдужих глядачів. Що ж робить Влад Резнов поблизу колишньої атомної електростанції, — далі у матеріалі Фокусу.

Екскурсія в Чорнобилі

"Усім привіт з Чорнобиля! Час показати, як я відновлюю покинутий будинок. Тут в нас фактично чистота. Подивіться, яка краса! Це той самий закритий, покинутий будинок. Тепер він готовий до ремонту. Сьогодні в планах фарбування. Для цього я приніс сюди 6,5 літрів фарби. Має вистачити. Будемо починати зі стін, бо вони вже втомилися, тому треба оновити", — розповідає Влад у кадрі.

Він також додав, що часом гуляє селом в пошуках цікавих речей: старих газет того періоду чи дитячих іграшок.

Що пишуть люди?

"Те, що дали добро на відновлення того будинку, це дуже круто, і тобі добре, і людині напевно приємно, що будинок не розвалюється";

"Молодець! Чистота, порядок. Класно!";

"Я б на твоєму місці підготував стіни до фарбування, те, що ти зробив, довго не протримається, а прискорить відшарування фарби. Треба було зішкребти, а не фарбувати зверху";

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

Однак не всі відгуки були схвальними. "Кімнату ти звичайно споганив. Не кожен так зможе. Була світла і затишна, стала похмура і темна", — написав один з учасників обговорення.

Цей короткий фрагмент з відео зібрав мільйони переглядів у TikTok та Instagram. Повна екскурсія, опублікована на YouTube, також знайшла свою аудиторію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Екстремальна туристка Вікторія Поліська, яка часто навідується у Чорнобильську зону в рамках аматорських експедицій, показала, як начебто мутують дерева під впливом радіації. Однак вона не надала доказів, що це наслідки техногенної катастрофи.

Тим часом дослідники виявили, що чорні "жаби-мутанти", які живуть у Чорнобильській зоні, можуть стати символом надії на повернення людей до цих територій. Вчений Герман Орізаола переконаний: попри радіаційний вплив, ці земноводні не виявляють ознак передчасного старіння чи скорочення тривалості життя.

Крім того, українське подружжя вирішило на власному досвіді перевірити, як це — жити поблизу зони відчуження. Вони оселилися у покинутій хаті та взялися за її ремонт. Своїм новим побутом та несподіваними відкриттями у покинутому селі пара поділилась з Фокусом в ексклюзивному інтерв'ю.