"Мутації в рудому лісі": українка показала, що відбувається з природою у Чорнобилі (фото)

Екстремальна туристка Вікторія Поліська, яка часто навідується у Чорнобильську зону в рамках аматорських експедицій, показала, як начебто мутують дерева під впливом радіації. Однак вона не надала доказів, що це наслідки техногенної катастрофи.

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На своїй сторінці у TikTok пані Вікторія продемонструвала незвичне гілля дерева, що більше нагадує змішаний із землею згусток сухого листя та хвої. Однак жінка переконана, що це саме мутація.

"Ось, до речі, вам наочно, як в Чорнобильській зоні, у рудому лісі, можуть проявляти себе мутації дерев. Бачите, така штука. Оце мутації на гілочці, хвороба або мутація. Ось такий буває сюрприз у рудому лісі", — зазначила у кадрі авторка відео, що зібрало понад пів мільйона переглядів й тисячі вподобайок.

Що пишуть глядачі?

"Основні мутанти там сиділи у березні 2022 року. А це нічого страшного", — написав один з користувачів мережі;

Інший поцікавився: "Ви не боїтесь тримати його? Ну, там радіація чи ще щось";

Глядачі почали жартувати Фото: TikTok Глядачі почали жартувати Фото: TikTok

"Це відьмина мітла — так називають. Це нормально в природі, особливо на соснах", — пояснив наступний глядач;

"Це хвороба дерева — вона вбиває живе дерево, ніяка не мутація", — зауважила ще одна учасниця обговорення;

Мутація не підтверджена

"Коротше. Тема давно заїжджена. Єдине, що правда, так це те, що за відсутності людей відбувся розквіт флори та фауни. А так нічого абсолютно там незвичного не було і немає", — прокоментував чоловік з аватаркою Луї де Фюнеса, підписаний як "Георгій".

Вікторія стверджує, що це мутація Фото: TikTok

Авторка відповіла на останній відгук: "Останні серйозні дослідження були закриті в 96, зараз інформації або нема, або вона не в доступі. І незвичні речі таки були".

Наразі професійні екологи та вчені, які займаються вивченням впливу радіації на навколишнє середовище, не коментували цей запис.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Максим Неліпа до війни працював у зоні відчуження. Колишній телеведучий та екскапітан команди КВК "Ковбої Політеху", який з березня 2022 року захищав Україну на фронті, до війни працював у Чорнобилі інженером-програмістом.

Крім того, чорні "жаби-мутанти" з Чорнобиля дають надію на повернення людей у зону відчуження. Герман Орізаола впевнений, що радіація, якій земноводні піддаються в Чорнобильській зоні, не впливає на їхній вік або процеси старіння.

Також ми розповідали, що 35-річний Станіслав Поліський та його дружина Вікторія раніше наважились на цікавий експеримент: поселились й почали ремонт в одній з покинутих хат поблизу Чорнобильської зони. Своїм побутом, враженнями та несподіваними знахідками подружжя регулярно ділиться з глядачами на YouTube.