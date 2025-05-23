Їздив автобусом, а харчувався в їдальні: Максим Неліпа до війни працював у зоні відчуження
Колишній телеведучий та екскапітан команди КВК "Ковбої Політеху" Максим Неліпа, який з березня 2022 року захищав Україну на фронті, до війни працював інженером-програмістом у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
Про це повідомило на своїй сторінці у Facebook Державне агентство України з управління зоною відчуження.
За інформацією відомства, 8 липня 2020 року Неліпа був прийнятий на посаду інженера-програміста 1 категорії групи автоматизованих систем радіаційного контролю відділу автоматизованих систем управління радіаційного контролю вимірювального центру радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю Державного спеціалізованого підприємства "Екоцентр".
Макім закінчив НТУ України Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Прилади і системи неруйнівного контролю". До того як почати роботу в "Екоцентрі", він працював інженером-програмістом 2 категорії в науково-виробничому підприємстві "ОМІТех" Києва.
На останньому місці роботи Неліпа забезпечував безперебійне функціонування комплексної системи радіаційного моніторингу та раннього попередження (КСРМіРП) підприємства в напрямі інсталяції, налагодження та оптимізації системного програмного забезпечення, прикладних програм і здійснював їхній супровід, працював над впровадженням інформаційних систем.
За словами співробітників, він вирізнявся сучасним підходом до вирішення питань, активно використовував свій інженерний потенціал і знання для ефективного розв'язання поставлених завдань, а також виявляв ініціативу в оптимізації та вдосконаленні роботи ІТС підприємства.
Сергій Кірєєв, гендиректор ДСП "Екоцент", згадує про Максима, як про людину, яка завжди якісно виконувала свої обов'язки, завжди була готовою допомогти розв'язати проблеми, які виникали, а люди поруч із ним ніколи не відчували від нього "зірковості".
"Він спілкувався з усіма на рівних, разом з усіма в понеділок їздив "робочим" автобусом із Києва до зони відчуження, разом з усіма в четвер повертався з Чорнобиля назад до Києва. Як і інші працівники харчувався в їдальні "Енергетик", — каже Кірєєв.
Загибель Неліпи в бою 12 травня стала ударом не тільки для його рідних і друзів, а й для колег.
"Життя Максима Неліпи – приклад мужності, гідності та самовідданості. Він залишив не лише вагомий професійний слід, а й глибоку повагу та любов усіх, хто мав щастя працювати та спілкуватися з ним. Його доброзичливість, чесність, спокійна сила духу і готовність завжди прийти на допомогу назавжди закарбовані в нашій пам'яті. Максим Володимирович загинув як справжній Герой, захищаючи Україну і наше майбутнє. Ми вічно будемо вдячні йому за цю велику жертву. Світла пам'ять про Максима Володимировича назавжди залишиться в серцях колег, друзів і всіх, хто мав честь його знати", — йдеться в заяві.
Співробітники загиблого висловили щире співчуття рідним і близьким героя.
Раніше Фокус писав, що син Максима Неліпи не приїде на похорон батька. Ми також розповідали, що він говорив про Україну, і як на смерть Неліпи відреагували знаменитості.