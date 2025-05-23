Їздив автобусом, а харчувався в їдальні: Максим Неліпа до війни працював у зоні відчуження

Колишній телеведучий та екскапітан команди КВК "Ковбої Політеху" Максим Неліпа, який з березня 2022 року захищав Україну на фронті, до війни працював інженером-програмістом у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

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Про це повідомило на своїй сторінці у Facebook Державне агентство України з управління зоною відчуження.

За інформацією відомства, 8 липня 2020 року Неліпа був прийнятий на посаду інженера-програміста 1 категорії групи автоматизованих систем радіаційного контролю відділу автоматизованих систем управління радіаційного контролю вимірювального центру радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю Державного спеціалізованого підприємства "Екоцентр".

Макім закінчив НТУ України Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Прилади і системи неруйнівного контролю". До того як почати роботу в "Екоцентрі", він працював інженером-програмістом 2 категорії в науково-виробничому підприємстві "ОМІТех" Києва.

На останньому місці роботи Неліпа забезпечував безперебійне функціонування комплексної системи радіаційного моніторингу та раннього попередження (КСРМіРП) підприємства в напрямі інсталяції, налагодження та оптимізації системного програмного забезпечення, прикладних програм і здійснював їхній супровід, працював над впровадженням інформаційних систем.

За словами співробітників, він вирізнявся сучасним підходом до вирішення питань, активно використовував свій інженерний потенціал і знання для ефективного розв'язання поставлених завдань, а також виявляв ініціативу в оптимізації та вдосконаленні роботи ІТС підприємства.

Максим Неліпа працював інженером-програмістом на важливих об'єктах Фото: ДАЗВ/Facebook

Сергій Кірєєв, гендиректор ДСП "Екоцент", згадує про Максима, як про людину, яка завжди якісно виконувала свої обов'язки, завжди була готовою допомогти розв'язати проблеми, які виникали, а люди поруч із ним ніколи не відчували від нього "зірковості".

"Він спілкувався з усіма на рівних, разом з усіма в понеділок їздив "робочим" автобусом із Києва до зони відчуження, разом з усіма в четвер повертався з Чорнобиля назад до Києва. Як і інші працівники харчувався в їдальні "Енергетик", — каже Кірєєв.

Загибель Неліпи в бою 12 травня стала ударом не тільки для його рідних і друзів, а й для колег.

"Життя Максима Неліпи – приклад мужності, гідності та самовідданості. Він залишив не лише вагомий професійний слід, а й глибоку повагу та любов усіх, хто мав щастя працювати та спілкуватися з ним. Його доброзичливість, чесність, спокійна сила духу і готовність завжди прийти на допомогу назавжди закарбовані в нашій пам'яті. Максим Володимирович загинув як справжній Герой, захищаючи Україну і наше майбутнє. Ми вічно будемо вдячні йому за цю велику жертву. Світла пам'ять про Максима Володимировича назавжди залишиться в серцях колег, друзів і всіх, хто мав честь його знати", — йдеться в заяві.

Співробітники загиблого висловили щире співчуття рідним і близьким героя.

Раніше Фокус писав, що син Максима Неліпи не приїде на похорон батька. Ми також розповідали, що він говорив про Україну, і як на смерть Неліпи відреагували знаменитості.