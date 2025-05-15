"Я не готовий тікати, вірю в світле майбутнє": що говорив Максим Неліпа про Україну

Новина про загибель на фронті відомого українського телеведучого та актора приголомшила багатьох людей, які знали Максима Неліпу особисто. У мережі збереглось не так багато його інтерв’ю, одне з них опублікував проєкт LiveTime ще у 2013 році.

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У розмові з журналістом, опублікованій згодом у YouTube, Максим розповідав про своє життя, роботу та хобі.

"З країни тікати я ще не готовий. Вірю у світле майбутнє України й маю надію, тому що люди в нас справжні… Ну, вони мають жити гарно та в гарній країні, бо вони цього достойні. Скажімо так, дивлячись на Сирію, головне, що в нас немає війни (стукає по столу — Ред.), а далі, може, хтось наїсться, пройде алергія на гроші, проснеться совість, щось почне змінюватися. Дороги будуть стояти десятиріччями не там лише, де їздять депутати, а й де люди… Ох, під Трускавцем можна знімати, як після війни було. Я вірю, що це зміниться", — сказав Максим.

Максим Неліпа загинув на війні Фото: Nelipa Max | Facebook

Потім він додав, що головне, аби люди стали заможнішими й думали не тільки про те, як прожити, а й зайнялись своїм інтелектуальним і духовним розвитком.

"Щоб могли сходити в театр, купити книжку нову й не економити на цьому. Може, тоді виникне якийсь більш виважений, свій особистий погляд і на те, що людина бачить по телевізору", — підсумував телеведучий ще у 2013 році.

Максим Неліпа загинув 12 травня під час бойового завдання. Про його смерть повідомила дружина Тамара. У нього залишилося двоє дітей — син Артем та донька Марія.

Нагадаємо, Максим служив спочатку в ТрО, а потім у ЗСУ. Раніше Фокус зібрав реакції знаменитостей на загибель воїна. Крім того, з'явилась заява його брата.