"Я не готов бежать, верю в светлое будущее": что говорил Максим Нелипа об Украине

Новость о гибели на фронте известного украинского телеведущего и актера шокировала многих людей, которые знали Максима Нелипу лично. В сети сохранилось не так много его интервью, одно из них опубликовал проект LiveTime еще в 2013 году.

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В разговоре с журналистом, опубликованном в YouTube, Максим рассказывал о своей жизни, работе и хобби.

"Из страны бежать я еще не готов. Верю в светлое будущее Украины и надеюсь, потому что люди у нас настоящие... Ну, они должны жить хорошо и в хорошей стране, потому что они этого достойны. Скажем так, глядя на Сирию, главное, что у нас нет войны (стучит по столу — Ред.), а дальше, может, кто-то наестся, пройдет аллергия на деньги, проснется совесть, что-то начнет меняться. Дороги будут стоять десятилетиями не там только, где ездят депутаты, но и где люди... Ох, под Трускавцом можно снимать, как после войны было. Я верю, что это изменится", — сказал Максим.

Максим Нелипа погиб на войне Фото: Nelipa Max | Facebook

Затем он добавил, что главное, чтобы люди стали богаче и думали не только о том, как прожить, но и занялись своим интеллектуальным и духовным развитием.

"Чтобы могли сходить в театр, купить книгу новую и не экономить на этом. Может, тогда возникнет какой-то более взвешенный, свой личный взгляд и на то, что человек видит по телевизору", — подытожил телеведущий еще в 2013 году.

Максим Нелипа погиб 12 мая во время боевого задания. О его смерти сообщила жена Тамара. У него осталось двое детей — сын Артем и дочь Мария.

Напомним, Максим служил сначала в ТрО, а затем в ВСУ. Ранее Фокус собрал реакции знаменитостей на гибель воина. Кроме того, появилось заявление его брата.