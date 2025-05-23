Ездил на автобусе, а питался в столовой: Максим Нелипа до войны работал в зоне отчуждения

Бывший телеведущий и экс-капитан команды КВН "Ковбои Политеха" Максим Нелипа, который с марта 2022 года защищал Украину на фронте, до войны работал инженером-программистом в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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Об этом сообщило на своей странице в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

По информации ведомства, 8 июля 2020 года Нелипа был принят на должность инженера-программиста 1 категории группы автоматизированных систем радиационного контроля отдела автоматизированных систем управления радиационного контроля измерительного центра радиационно-экологического мониторинга и радиационно-дозиметрического контроля Государственного специализированного предприятия "Экоцентр".

Маким окончил НТУ Украины Киевский политехнический институт" по специальности "Приборы и системы неразрушающего контроля". До того как начать работу в "Экоцентре", он трудился инженером-программистом 2 категории в научно-производственном предприятии "ОМИТех" Киева.

На последнем месте работы Нелипа обеспечивал бесперебойное функционирование комплексной системы радиационного мониторинга и раннего предупреждения (КСРМиРП) предприятия в направлении инсталляции, налаживания и оптимизации системного программного обеспечения, прикладных программ и осуществлял их сопровождение, работал над внедрением информационных систем.

По словам сотрудников, он отличался современным подходом к решению вопросов, активно использовал свой инженерный потенциал и знания для эффективного решения поставленных задач, а также проявлял инициативу в оптимизации и совершенствовании работы ИТС предприятия.

Максим Нелипа работал инженером-программистом на важных объектах Фото: ДАЗВ/Facebook

Сергей Киреев, гендиректор ДСП "Экоцент" вспоминает о Максиме, как о человеке, которые всегда качественно выполнял свои обязанности, всегда был готов помочь решить возникающие проблемы, а люди рядом с ним никогда не чувствовали от него "звездности".

"Он общался со всеми на равных, вместе со всеми в понедельник ездил по "рабочему" автобусу из Киева в зону отчуждения, вместе со всеми в четверг возвращался из Чернобыля обратно в Киев. Как и другие работники питался в столовой "Энергетик"", – говорит Киреев.

Гибель Нелипы в бою 12 мая стала ударом не только для его родных и друзей, но и для коллег.

"Жизнь Максима Нелипы — пример мужества, достоинства и самоотверженности. Он оставил не только весомый профессиональный след, но и глубокое уважение и любовь всех, кто имел счастье работать и общаться с ним. Его доброжелательность, честность, спокойная сила духа и готовность всегда прийти на помощь навсегда запечатлены в нашей памяти. Максим Владимирович погиб как настоящий Герой, защищая Украину и наше будущее. Мы вечно будем благодарны ему за эту великую жертву. Светлая память о Максиме Владимировиче навсегда останется в сердцах коллег, друзей и всех, кто имел честь его знать", – говорится в заявлении.

Сотрудники погибшего выразили искреннее соболезнования родным и близким героя.

Ранее Фокус писал, что сын Максима Нелипы не приедет на похороны отца. Мы также рассказывали, что он говорил об Украине, и как на смерть Нелипы отреагировали знаменитости.