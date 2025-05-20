Сын погибшего на войне Максима Нелипы не приедет на похороны отца: в чем причина

Брат погибшего на войне шоумена Максима Нелипы сообщил, что сын защитника Украины не приедет на похороны отца, которые состоятся до конца этой недели. Юноша находится в Израиле.

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Об этом Андрей Нелипа рассказал в комментарии "BBC Украина".

У погибшего военного есть сын. Парень еще в возрасте 17 лет вместе с мамой в начале полномасштабной войны уехал в Израиль. У него теперь есть гражданство страны. Более того, сын Максима Нелипы служит в израильской армии. Чтобы выехать из Израиля, юноша должен получить разрешение от командования. Впрочем, впоследствии могут возникнуть трудности с выездом из Украины.

"Ехать или не ехать — должен решить сам парень", — сказал его дядя Андрей.

Впрочем, впоследствии стало известно, что семья решила не ехать на похороны из-за дальней дороги и сложной логистики. Они планируют посетить могилу через некоторое время.

Максима Нелипу похоронят на Байковом кладбище в Киеве. Дату прощания семья ведущего сообщит позже, когда получит разрешение на захоронение.

"Колонна будет двигаться от госпиталя до Майдана. Там сделают остановку. А тогда пойдут на прощание в ДК КПИ, где учился Максим", — рассказал брат шоумена.

Максим Нелипа погиб на войне

Старший лейтенант Максим Нелипа погиб в бою за Украину 12 мая 2025 года. Шоумен присоединился в ряды украинской армии в начале полномасштабного вторжения РФ. Он служил в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Накануне его назначили командиром роты.

Максим Нелипа Фото: Андрей Нелипа

Напомним, новость о гибели Максима Нелипы поразила не только его поклонников, но и, прежде всего, родных, друзей и коллег.

Также Фокус писал о начале карьеры символа украинского телевидения, съемках в кино, а также личной жизни шоумена, а впоследствии воина Максима Нелипы.