Син загиблого на війні Максима Неліпи не приїде на похорон батька: у чому причина

Брат загиблого на війні шоумена Максима Неліпи повідомив, що син захисника України не приїде на похорон батька, який відбудеться до кінця цього тижня. Юнак перебуває в Ізраїлі.

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Про це Андрій Неліпа розповів у коментарі "BBC Україна".

У загиблого військового є син. Хлопець ще у віці 17 років разом з мамою на початку повномасштабної війни виїхав до Ізраїлю. У нього тепер є громадянство країни. Ба більше, син Максима Неліпи служить в ізраїльській армії. Щоб виїхати з Ізраїлю, юнак має отримати дозвіл від командування. Втім, згодом можуть виникнути труднощі з виїздом з України.

"Їхати чи не їхати — має вирішити сам хлопець", — сказав його дядько Андрій.

Втім, згодом стало відомо, що сім'я вирішила не їхати на похорон через далеку дорогу і складну логістику. Вони планують відвідати могилу через деякий час.

Максима Неліпу поховають на Байковому кладовищі в Києві. Дату прощання родина ведучого повідомить згодом, коли отримає дозвіл на поховання.

"Колона буде рухатися від шпиталю до Майдану. Там зроблять зупинку. А тоді підуть на прощання в ДК КПІ, де вчився Максим", — розповів брат шоумена.

Максим Неліпа загинув на війні

Старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою за Україну 12 травня 2025 року. Шоумен приєднався до лав української армії на початку повномасштабного вторгнення РФ. Він служив у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Напередодні його призначили командиром роти.

Максим Неліпа Фото: Андрій Неліпа

Нагадаємо, новина про загибель Максима Неліпи вразила не тільки його шанувальників, а й, насамперед, рідних, друзів і колег.

Також Фокус писав про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки у кіно, а також особисте життя шоумена, а згодом воїна Максима Неліпи.