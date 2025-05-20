Син загиблого на війні Максима Неліпи не приїде на похорон батька: у чому причина
Брат загиблого на війні шоумена Максима Неліпи повідомив, що син захисника України не приїде на похорон батька, який відбудеться до кінця цього тижня. Юнак перебуває в Ізраїлі.
Про це Андрій Неліпа розповів у коментарі "BBC Україна".
У загиблого військового є син. Хлопець ще у віці 17 років разом з мамою на початку повномасштабної війни виїхав до Ізраїлю. У нього тепер є громадянство країни. Ба більше, син Максима Неліпи служить в ізраїльській армії. Щоб виїхати з Ізраїлю, юнак має отримати дозвіл від командування. Втім, згодом можуть виникнути труднощі з виїздом з України.
"Їхати чи не їхати — має вирішити сам хлопець", — сказав його дядько Андрій.
Втім, згодом стало відомо, що сім'я вирішила не їхати на похорон через далеку дорогу і складну логістику. Вони планують відвідати могилу через деякий час.
Максима Неліпу поховають на Байковому кладовищі в Києві. Дату прощання родина ведучого повідомить згодом, коли отримає дозвіл на поховання.
"Колона буде рухатися від шпиталю до Майдану. Там зроблять зупинку. А тоді підуть на прощання в ДК КПІ, де вчився Максим", — розповів брат шоумена.
Максим Неліпа загинув на війні
Старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою за Україну 12 травня 2025 року. Шоумен приєднався до лав української армії на початку повномасштабного вторгнення РФ. Він служив у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Напередодні його призначили командиром роти.
Нагадаємо, новина про загибель Максима Неліпи вразила не тільки його шанувальників, а й, насамперед, рідних, друзів і колег.
Також Фокус писав про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки у кіно, а також особисте життя шоумена, а згодом воїна Максима Неліпи.