"Мутации в рыжем лесу": украинка показала, что происходит с природой в Чернобыле (фото)

Экстремальная туристка Виктория Полесская, которая часто наведывается в Чернобыльскую зону в рамках любительских экспедиций, показала, как якобы мутируют деревья под воздействием радиации. Однако она не предоставила доказательств, что это последствия техногенной катастрофы.

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На своей странице в TikTok Виктория продемонстрировала необычные ветви дерева, больше напоминающие смешанный с землей сгусток сухих листьев и хвои. Однако женщина убеждена, что это именно мутация.

"Вот, кстати, вам наглядно, как в Чернобыльской зоне, в рыжем лесу, могут проявлять себя мутации деревьев. Видите, такая штука. Вот мутации на веточке, болезнь или мутация. Вот такой бывает сюрприз в рыжем лесу", — отметила в кадре автор видео, собравшего более полумиллиона просмотров и тысячи лайков.

Что пишут зрители?

"Основные мутанты там сидели в марте 2022 года. А это ничего страшного", — написал один из пользователей сети;

Другой поинтересовался: "Вы не боитесь держать его? Ну, там радиация или еще что-то";

Зрители начали шутить Фото: TikTok Зрители начали шутить Фото: TikTok

"Это ведьмина метла — так называют. Это нормально в природе, особенно на соснах", — пояснил следующий зритель;

"Это болезнь дерева — она убивает живое дерево, никакая не мутация", — отметила еще одна участница обсуждения;

Мутация не подтверждена

"Короче. Тема давно заезженная. Единственное, что правда, так это то, что в отсутствие людей произошел расцвет флоры и фауны. А так ничего абсолютно там необычного не было и нет", — прокомментировал мужчина с аватаркой Луи де Фюнеса, подписанный как "Георгий".

Виктория утверждает, что это мутация Фото: TikTok

Автор ответила на последний комментарий: "Последние серьезные исследования были закрыты в 96, сейчас информации или нет, или она не в доступе. И необычные вещи таки были".

Профессиональные экологи и ученые, которые занимаются изучением влияния радиации на окружающую среду, не комментировали эту запись.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Максим Нелипа до войны работал в зоне отчуждения. Бывший телеведущий и экс-капитан команды КВН "Ковбои Политеха", который с марта 2022 года защищал Украину на фронте, до войны работал в Чернобыле инженером-программистом.

Кроме того, черные "лягушки-мутанты" из Чернобыля дают надежду на возвращение людей в зону отчуждения. Герман Оризаола уверен, что радиация, которой земноводные подвергаются в Чернобыльской зоне, не влияет на их возраст или процессы старения.

Также мы рассказывали, что 35-летний Станислав Полесский и его жена Виктория ранее решились на интересный эксперимент: поселились и начали ремонт в одном из заброшенных домов вблизи Чернобыльской зоны. Своим бытом, впечатлениями и неожиданными находками супруги регулярно делятся со зрителями на YouTube.