Черные "лягушки-мутанты" из Чернобыля дают надежду на возвращение людей в зону отчуждения

Доктор Герман Оризаола уверен, что радиация, которой земноводные подвергаются в Чернобыльской зоне, не влияет на их возраст или процессы старения.

Недавнее открытие черных древесных лягушек в Чернобыльской зоне отчуждения вдохновило ученых на мысль, что люди однажды смогут вновь поселиться в этом районе. Эти земноводные, заметно отличающиеся от своих ярко-зеленых сородичей, выживают и процветают в условиях радиационного фона, что вызывает интерес к изучению их адаптации. Об этом пишет Daily Star.

Исследование выявило, что восточные древесные лягушки, обитающие неподалеку от места аварии 1986 года, обладают черной кожей вместо привычной зеленой. Этот оттенок объясняется высоким содержанием меланина, который, как полагают ученые, стал результатом воздействия радиации после катастрофы. Несмотря на это, лягушки не демонстрируют признаков сокращения продолжительности жизни или ухудшения здоровья.

"Мы не обнаружили разницы в возрасте между лягушками с темной и нормальной окраской. Это говорит о том, что радиация, которой они подвергаются в Чернобыльской зоне, не влияет на их возраст или процессы старения", отметил Доктор Герман Оризаола из Университета Овьедо в Испании, соавтор исследования.

лягушки, обитающие неподалеку от места аварии 1986 года, обладают черной кожей вместо привычной зеленой Фото: PEN NEWS

Радиация в зоне снижается

С момента катастрофы уровень радиации в зоне отчуждения значительно снизился. По словам доктора Оризаолы, более 90 % радиоактивных материалов, выброшенных во время аварии, уже распались. Сейчас радиационный фон в большинстве частей зоны отчуждения сопоставим с естественным уровнем радиации в других частях мира.

"На некоторых участках он даже ниже, чем в отдельных регионах мира", — добавил он.

Эти наблюдения позволяют предположить, что современные уровни радиации не представляют угрозы для здоровья человека.

"Выживание диких животных в условиях постоянного воздействия этих уровней радиации доказывает, что они могут считаться безопасными для человека", — подчеркнул доктор Оризаола.

Несмотря на позитивные результаты исследования, ученые не спешат открывать Чернобыль для массового заселения Фото: PEN NEWS

Несмотря на позитивные результаты исследования, ученые не спешат открывать Чернобыль для массового заселения.

"Зону следует сохранить как уникальный природный заповедник, чтобы изучать долгосрочные последствия радиации для экосистемы", — считает доктор Оризаола.

Чернобыльская зона уже стала домом для множества диких животных, включая лошадей Пржевальского, волков и медведей.

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