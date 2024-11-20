Чорні "жаби-мутанти" з Чорнобиля дають надію на повернення людей у зону відчуження

Доктор Герман Орізаола впевнений, що радіація, якій земноводні піддаються в Чорнобильській зоні, не впливає на їхній вік або процеси старіння.

Нещодавнє відкриття чорних деревних жаб у Чорнобильській зоні відчуження надихнуло вчених на думку, що люди одного дня зможуть знову оселитися в цьому районі. Ці земноводні, які помітно відрізняються від своїх яскраво-зелених родичів, виживають і процвітають в умовах радіаційного фону, що викликає інтерес до вивчення їхньої адаптації. Про це пише Daily Star.

Дослідження виявило, що східні деревні жаби, що мешкають неподалік від місця аварії 1986 року, мають чорну шкіру замість звичної зеленої. Цей відтінок пояснюється високим вмістом меланіну, який, як вважають вчені, став результатом впливу радіації після катастрофи. Попри це, жаби не демонструють ознак скорочення тривалості життя або погіршення здоров'я.

"Ми не виявили різниці у віці між жабами з темним і нормальним забарвленням. Це свідчить про те, що радіація, на яку вони наражаються в Чорнобильській зоні, не впливає на їхній вік або процеси старіння", — зазначив Доктор Герман Орізаола з Університету Ов'єдо в Іспанії, співавтор дослідження.

жаби, що мешкають неподалік від місця аварії 1986 року, мають чорну шкіру замість звичної зеленої Фото: нечто на пляже

Радіація в зоні знижується

З моменту катастрофи рівень радіації в зоні відчуження значно знизився. За словами доктора Орізаоли, понад 90 % радіоактивних матеріалів, викинутих під час аварії, вже розпалися. Зараз радіаційний фон у більшості частин зони відчуження можна порівняти з природним рівнем радіації в інших частинах світу.

"На деяких ділянках він навіть нижчий, ніж в окремих регіонах світу", — додав він.

Ці спостереження дають змогу припустити, що сучасні рівні радіації не становлять загрози для здоров'я людини.

"Виживання диких тварин в умовах постійного впливу цих рівнів радіації доводить, що їх можна вважати безпечними для людини", — наголосив доктор Орізаола.

Незважаючи на позитивні результати дослідження, вчені не поспішають відкривати Чорнобиль для масового заселення Фото: нечто на пляже

Попри позитивні результати дослідження, вчені не поспішають відкривати Чорнобиль для масового заселення.

"Зону слід зберегти як унікальний природний заповідник, щоб вивчати довгострокові наслідки радіації для екосистеми", — вважає доктор Орізаола.

Чорнобильська зона вже стала домівкою для безлічі диких тварин, включно з кіньми Пржевальського, вовками та ведмедями.

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