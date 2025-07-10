"Посмотрите, какая красота": мужчина живет в заброшенном доме вблизи Чернобыля (фото)
Экстремальный турист, которого зовут Влад Резнов, переселился в Чернобыль и пытается восстановить один из заброшенных домов. Недавно он провел небольшую экскурсию, чтобы продемонстрировать первые этапы трансформации своего дома.
Мужчина рассказывает об опыте проживания в зоне отчуждения в серии роликов на YouTube. Каждое его видео собирает сотни тысяч просмотров и шквал комментариев от неравнодушных зрителей. Что же делает Влад Резнов вблизи бывшей атомной электростанции, — далее в материале Фокуса.
Экскурсия в Чернобыле
"Всем привет из Чернобыля! Время показать, как я восстанавливаю заброшенный дом. Здесь у нас фактически чистота. Посмотрите, какая красота! Это тот самый закрытый, заброшенный дом. Теперь он готов к ремонту. Сегодня в планах покраска. Для этого я принес сюда 6,5 литров краски. Должно хватить. Будем начинать со стен, потому что они уже устали, поэтому надо обновить", — рассказывает Влад в кадре.
Он также добавил, что иногда гуляет по селу в поисках интересных вещей: старых газет того периода или детских игрушек.
Что пишут люди?
- "То, что дали добро на восстановление того дома, это очень круто, и тебе хорошо, и человеку наверняка приятно, что дом не разваливается";
- "Молодец! Чистота, порядок. Классно!";
- "Я бы на твоем месте подготовил стены к покраске, то, что ты сделал, долго не продержится, а ускорит отслоение краски. Надо было соскоблить, а не красить сверху";
Однако не все отзывы были одобрительными. "Комнату ты конечно испоганил. Не каждый так сможет. Была светлая и уютная, стала мрачная и темная", — написал один из участников обсуждения.
Этот короткий фрагмент из видео собрал миллионы просмотров в TikTok и Instagram. Полная экскурсия, опубликованная на YouTube, также нашла свою аудиторию.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Экстремальная туристка Виктория Полесская, которая часто наведывается в Чернобыльскую зону в рамках любительских экспедиций, показала, как якобы мутируют деревья под воздействием радиации. Однако она не предоставила доказательств, что это последствия техногенной катастрофы.
- Между тем исследователи обнаружили, что черные "лягушки-мутанты", которые живут в Чернобыльской зоне, могут стать символом надежды на возвращение людей к этим территориям. Ученый Герман Оризаола убежден: несмотря на радиационное воздействие, эти земноводные не проявляют признаков преждевременного старения или сокращения продолжительности жизни.
Кроме того, украинские супруги решили на собственном опыте проверить, как это — жить вблизи зоны отчуждения. Они поселились в заброшенном доме и взялись за его ремонт. Своим новым бытом и неожиданными открытиями в заброшенном селе пара поделилась с Фокусом в эксклюзивном интервью.