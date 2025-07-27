"Нема совісті": українець купив за $6500 гнилу хату в селі — люди кажуть, що це помилка

Руслан Хлєбко разом з дружиною вирішили відбудувати старий будинок в селі на Черкащині. Ремонтом пара займається самостійно, а результатами трансформації помешкання регулярно діляться з підписниками у TikTok.

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Чоловік купив гнилу дерев'яну хату ще 11 місяців тому. Житло разом з переоформленням документів обійшлось йому в 6500 доларів. За його словами, газу там немає, але проведена електрика. Серед переваг — 12 "соток" землі. Чи вдається господареві облаштувати своє нетипове помешкання, — поцікавився Фокус.

Стара хата в селі

"Багато хто з вас каже, що хата, яку ми купили — гімно. І будете абсолютно праві, бо хата побудована з дерева, глини та конячого кізяка. Нагадую, за хату ми віддали 6500 "зелених". Уже вклали в ремонт ще 9 "штук". Стоїть вона не в Конча-Заспі, як багато хто пише, а у звичайному селі на Черкащині. Хаті цій понад 60 років. І в неї є шанс стати молодшою на років 30 після того, як закінчиться ремонт, але це не точно", — розповідає Руслан за кадром.

Чоловік каже, що завжди мріяв жити з дружиною в екологічній садибі "не за всі гроші світу".

"Коли ми її купували, всередині все виглядало не дуже. Була пічка, дві груби, одну з яких розібрали, бо вона нам заважала. Звели каркасну прибудову, провели нову електрику, зробили ванну та наполовину прихожу. Постелили дерев’яну підлогу в прибудові, оббили стелю вагонкою, почали реставрувати грубу, але ще не до кінця", — додає господар.

Будинок наразі у плачевному стані Фото: TikTok

Думки глядачів розділилися

Частина глядачів похвалила молоде подружжя за наполегливість у реалізації своєї мрії та побажала успіхів.

"Проходили через таке. Сил вам. Все вийде";

"Молодці, не побоялися труднощів вам скажу, не пошкодуєте";

"Я хочу жити у вашій хаті";

Але знайшлись й ті, хто розкритикував таке рішення. Адже вартість ремонту будинку в такому стані може обійтися в кілька разів дорожче.

"Совісті зовсім немає у тих, хто вам її продав", — написала одна з учасниць обговорення;

"У нас в селі з газом за 4-5 тисяч можна купити. Плюс 40 "соток" городу. Хата з цегли", — додав наступний глядач;

"У мене батьки-переселенці купили будинок 3000 доларів в Уманському районі. Центр, газ, вода, світло. Дуже дорого ви придбали або в тих, хто продавав, совісті немає", — зауважив інший.

Відео Руслана зібрало понад один мільйон переглядів, декілька тисяч вподобайок, безліч репостів та інших реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Жінка з Белфаста, Велика Британія, знайшла оригінальний спосіб, як розв'язати проблему нестачі житлової площі, не витрачаючи великі суми на прибудову. Користувачі мережі вражені від побаченого.

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