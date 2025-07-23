Жінка збудувала у саду "сарай-кімнату", щоб дочка не витрачалась на оренду (фото)

Жінка з Белфаста, Велика Британія, знайшла оригінальний спосіб розв'язувати проблему нестачі житлової площі, не витрачаючи великі суми на прибудову до основного будинку. Користувачі мережі вражені від побаченого.

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Керрі збудувала для дочки окрему кімнату в саду за 8000 фунтів стерлінгів (близько 450 тисяч грн), заощадивши при цьому щонайменше 12000 фунтів. Вона замовила уже готовий "сарай" розміром 3,6 на 3 м. Спорудження, за її словами, зайняло приблизно тиждень. Що з цього вийшло, — дізнавався Фокус.

Результат вразив не тільки маму, а й багатьох користувачів мережі, які із захватом відгукуються про цю нестандартну ідею.

Найкраще рішення у житті

"Ніколи не перестану захоплюватися цим, найкраще рішення в житті, гроші витрачені не даремно. Є ізоляція, гумовий дах, підключення до електрики — з шістьма розетками, точковим освітленням всередині й зовні та електричним обігрівачем", — ділиться Керрі.

Жінка стверджує, що їй довелося лише пофарбувати приміщення зсередини та обставити меблями. У кімнаті помістилося двоспальне ліжко, а також велику шафу та туалетний столик.

Дозволи на будівництво

У коментарях Керрі відповіла на питання від глядачів про дозволи на будівництво: "Ні, це ж в моєму саду. Житлова служба не заперечує, оскільки мені потрібен додатковий простір, а не переїзд".

Опалення, як з’ясувалось, теж не велика проблема. "Рідко використовуємо обігрівач, оскільки приміщення дуже добре зберігає тепло", — пояснила мама.

Сарай став кімнатою Фото: TikTok

Її відео з оглядом кімнати зібрало понад 70 тисяч переглядів у TikTok, отримавши лавину схвальних відгуків від користувачів мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

44-річний підприємець і фахівець зі штучного інтелекту Адам Лайонс розповів, як за допомогою ШІ виховує своїх п’ятьох дітей віком від 5 до 15 років.

Тим часом користувачі мережі активно обговорюють оголошення про продаж квартири в Києві за $40 тисяч. Автор відео показав її у вкрай занедбаному стані: обдерті стіни, бруд, мотлох, зношені меблі та стара сантехніка.

Ще одна героїня інтернету — українка Лана Тесленко — прославилась завдяки своїй концепції "перетворення сміття на гроші". Вона провела екскурсію будинком, який, за її словами, збудувала без жодних витрат.