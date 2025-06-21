Батько виховував п'ятьох дітей, керуючись штучним інтелектом: що з ними сталося (фото)

44-річний Адам Лайонс, експерт зі штучного інтелекту та підприємець з Техасу, що в США, поділився досвідом використання ШІ у вихованні своїх п'ятьох дітей віком від 5 до 15 років.

Related video

Адам, який викладає підприємництво в Університеті Техасу, стверджує, що ШІ допомагає йому вирішувати дитячі суперечки без особистого втручання. Про це пише видання The Mirror.

"Коли діти починають сваритися, я прошу штучний інтелект дати іншу думку", — розповідає батько.

За словами Лайонса, діти можуть сперечатися нескінченно, але ШІ має безмежне терпіння: "Вони намагаються з ним посваритися, але зазвичай програють і в результаті погоджуються зі штучним інтелектом".

Використання ШІ у вихованні

Родина активно використовує інновацію в освіті — всі діти навчаються вдома та демонструють відмінні результати. Найстарший син Олівер у 15 років уже закінчив середню школу та створив власну відеогру, використовуючи код штучного інтелекту.

Адам Лайонс виховує дітей за допомогою ШІ Фото: Adam Lyons

Молодші діти, 5-річний Доріан, 7-річна Айві та майже 8-річний Оріон, також щодня використовують штучний інтелект.

Молодші діти використовують функцію голосового пошуку для комунікації зі штучним інтелектом і звертаються до нього замість Google.

ШІ для розваги

Лайонс за допомогою ШІ також створює для розваги інтерактивні пригодницькі історії.

"Наш весь дім інтегрований зі штучним інтелектом — він навіть керує термостатом та освітленням", — додає підприємець, який вважає, що ШІ незабаром стане невід'ємною частиною повсякденного життя більшості людей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишня вихователька категорично відмовляється віддавати свою дитину до дитячого садка. Вона аргументувала свою позицію, детально зваживши всі переваги та недоліки дошкільного навчання.

Також ми писали про матір-одиначку з Перу, яка з дитинства дозволяла своєму синові Сантьяго-Даніелю малювати на стінах квартири. Сьогодні вона з гордістю розповідає про його досягнення, наголошуючи: творчість має бути частиною дитинства, адже саме вона сприяє гармонійному розвитку та розкриттю потенціалу дитини.

Крім того, досвідчена матір розказала, чому не можна змушувати дитину говорити "дякую" та "будь ласка"