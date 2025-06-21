Отец воспитывал пятерых детей, руководствуясь искусственным интеллектом: что с ними произошло

44-летний Адам Лайонс, эксперт по искусственному интеллекту и предприниматель из Техаса, что в США, поделился опытом использования ИИ в воспитании своих пятерых детей в возрасте от 5 до 15 лет.

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Адам, который преподает предпринимательство в Университете Техаса, утверждает, что ИИ помогает ему решать детские споры без личного вмешательства. Об этом пишет издание The Mirror.

"Когда дети начинают ссориться, я прошу искусственный интеллект дать свое мнение", — рассказывает отец.

По словам Лайонса, дети могут спорить бесконечно, но ИИ обладает безграничным терпением: "Они пытаются с ним поссориться, но обычно проигрывают и в результате соглашаются с искусственным интеллектом".

Использование ИИ в воспитании

Семья активно использует инновацию в образовании — все дети учатся дома и демонстрируют отличные результаты. Старший сын Оливер в 15 лет уже закончил среднюю школу и создал собственную видеоигру, используя код искусственного интеллекта.

Адам Лайонс воспитывает детей с помощью ИИ Фото: Adam Lyons

Младшие дети, 5-летний Дориан, 7-летняя Айви и почти 8-летний Орион, также ежедневно используют искусственный интеллект.

Младшие дети используют функцию голосового поиска для коммуникации с искусственным интеллектом и обращаются к нему вместо Google.

ИИ для развлечения

Лайонс с помощью ИИ также создает для развлечения интерактивные приключенческие истории.

"Наш весь дом интегрирован с искусственным интеллектом — он даже управляет термостатом и освещением", — добавляет предприниматель, который считает, что ИИ вскоре станет неотъемлемой частью повседневной жизни большинства людей.

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