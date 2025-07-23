Женщина построила в саду "сарай-комнату", чтобы дочь не тратилась на аренду (фото)

Женщина из Белфаста, Великобритания, нашла оригинальный способ решить проблему нехватки жилой площади, не тратя большие суммы на пристройку к основному дому. Пользователи сети поражены от увиденного.

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Керри построила для дочери отдельную комнату в саду за 8000 фунтов стерлингов (около 450 тысяч грн), сэкономив при этом не менее 12000 фунтов. Она заказала уже готовый "сарай" размером 3,6 на 3 м. Сооружение, по ее словам, заняло примерно неделю. Что из этого получилось, — узнавал Фокус.

Результат поразил не только маму, но и многих пользователей сети, которые с восторгом отзываются об этой нестандартной идее.

Лучшее решение в жизни

"Никогда не перестану восхищаться этим, лучшее решение в жизни, деньги потрачены не зря. Есть изоляция, резиновая крыша, подключение к электричеству — с шестью розетками, точечным освещением внутри и снаружи и электрическим обогревателем", — делится Керри.

Женщина утверждает, что ей пришлось лишь покрасить помещение изнутри и обставить мебелью. В комнате поместилась двуспальная кровать, а также большой шкаф и туалетный столик.

Разрешения на строительство

В комментариях Керри ответила на вопросы от зрителей о разрешениях на строительство: "Нет, это же в моем саду. Жилищная служба не возражает, поскольку мне нужно дополнительное пространство, а не переезд".

Отопление, как выяснилось, тоже не большая проблема. "Редко используем обогреватель, поскольку помещение очень хорошо сохраняет тепло", — пояснила мама.

Сарай стал комнатой Фото: TikTok

Ее видео с осмотром комнаты собрало более 70 тысяч просмотров в TikTok, получив лавину положительных отзывов от пользователей сети.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

44-летний предприниматель и специалист по искусственному интеллекту Адам Лайонс рассказал, как с помощью ИИ воспитывает своих пятерых детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Тем временем пользователи сети активно обсуждают объявление о продаже квартиры в Киеве за $40 тысяч. Автор видео показал ее в крайне запущенном состоянии: ободранные стены, грязь, хлам, изношенная мебель и старая сантехника.

Еще одна героиня интернета — украинка Лана Тесленко — прославилась благодаря своей концепции "превращения мусора в деньги". Она провела экскурсию по дому, который, по ее словам, построила без всяких затрат.