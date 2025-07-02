Мужчина продает квартиру в Киеве за $40 тысяч: украинцы пишут, что никогда такого не видели (фото)

Цены на недвижимость в столице никогда не были низкими, однако некоторые предложения от риелторов в последнее время все чаще вызывают вопросы. Одно из таких "залетело" в тренды социальных сетей, спровоцировав оживленную дискуссию.

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Автор видео провел для зрителей виртуальную экскурсию по квартире в откровенно ужасном состоянии — повсюду ободранные стены, грязь, хлам, обшарпанная мебель и сантехника.

"Дизайнерская двухкомнатная квартира в Киеве теперь со скидкой. Всего 40 тысяч долларов — и вы становитесь владельцем этой невероятной красоты. Здесь у нас стиль хайтек, лофт, ретро — все на свете. Все, что можно было вложить в эту квартиру и ванную — вложили", — рассказывает мужчина, насмехаясь над интерьерами.

Экскурсия по квартире

Далее автор показал разгромленную кухню с отбитой плиткой на стенах, отшелушенной краской на полу, разбросанным хламом и открытым настежь окном.

"Здесь у нас первая общая комната с французским открытым балкончиком. Посмотрите просто, сколько здесь места", — добавляет он, выходя на полностью разрушенный балкон, где практически нет даже перил.

Квартира в ужасном состоянии Фото: TikTok

Вторая комната была в аналогичном состоянии. По словам автора, квартира расположена на 3 этаже из 5. До метро "Дарница" оттуда 15 минут пешком, а на автомобиле до центра — 10 минут.

Что пишут люди?

Пользователи сети были поражены от увиденного. Многие начали шутить. Мол, "никогда еще такого не видели".

"Хозяин, видно, в той ванне и разложился", — написал один из зрителей;

"По старой памяти туда еще годами будут ломиться кэнты", — добавил другой;

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

Кто-то еще спросил: "Так в ванной зеркало или дырка в стене? Никак не могу понять";

"Если бы не счетчик, я бы подумала, что вы в Припяти", — прокомментировала следующая участница обсуждения.

Всего за сутки этот ролик собрал почти один миллион просмотров, десятки тысяч лайков и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Молодая мать провела экскурсию по своему новому дому где-то в сельской местности. По ее словам, на территории также есть полуразвалившийся погреб, гараж и "синовал".

Украинка Лана Тесленко, которая прославилась в интернете благодаря своей философии "превращения мусора в деньги", провела экскурсию по дому, который возвела, не потратив ни копейки.

Кроме того, британка в течение шести летних недель сдает туристам свой дом на полуострове Розленд в Корнуолле (Великобритания), получая за это более 13 тысяч долларов дополнительного дохода.