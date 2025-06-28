"Не потратила ни копейки": украинка показала свой дом, построенный из мусора (фото)

Украинка Лана Тесленко, прославившаяся в интернете благодаря своей философии "превращения мусора в деньги", провела экскурсию по дому, который построила, не потратив ни копейки.

Related video

Своим необычным опытом женщина поделилась в серии видео, опубликованных в TikTok. Ее мировоззрение понравилось многим подписчикам, они поражены тем, что можно реализовать, не имея ничего, кроме желания.

"Этот дом мы построили с мужем собственноручно из мусора, не имея ни копейки. Все, что ты видишь, из мусорника", — заявила Лана в коротком ролике, собравшем более одного миллиона просмотров.

В другом видео женщина провела экскурсию по своему необычному дому.

"Наш дом сделан из переработанной древесины. Стены — из тюков соломы, обмазанной глиной. Я, кстати, сама целое лето этим занималась. Вот старинные котелки, которые я нашла на чердаке у своей знакомой. Есть буржуйка, которая нам топит... Кресло нашла на свалке и сделала редизайн. Здесь сундук, сервант с посудой, диван с сеном и лавандой внутри — очень приятно пахнет. Стиральную машинку отдали бесплатно, отремонтировала за 3000 гривен. Все стеклопакеты также со свалки", — рассказывает Лана.

Люди приятно удивлены

"Настолько круто, что даже самой захотелось домик такой строить. Я просто в восторге. Никогда еще такой крутой идеи не видела", — рассказала одна из зрительниц;

Другая добавила: "Такое классное сочетание современности и народного стиля. Стул — огонь. За Кобзаря отдельный поклон";

"У меня не хватает слов. Это очень круто. Мое восхищение", — прокомментировала следующая пользовательница;

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Это экологически чистый дом и, кстати, для каждого времени года будет держать свою надлежащую температуру. Это супер!" — отметила еще одна участница обсуждения.

Видео Лины Тесленко собирают миллионы просмотров, лайков и репостов. Украинцы поражены изобретательностью и экологическим подходом женщины и хвалят ее за смелость в реализации собственных идей.

Украинка показала свой дом из мусора Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка купила дом в селе за $5 тысяч — "с водой и светом": почему над ней смеются? Молодая мать провела экскурсию по своему новому жилью где-то в сельской местности. По ее словам, на территории также есть полуразвалившийся погреб, гараж и "синовал".

38-летний Вадим вместе с женой Татьяной и тремя детьми решили оставить съемную квартиру в Черновцах и переехать в поселок Берегомет, расположенный в 60 километрах от города. Там супруги приобрели старую, столетнюю усадьбу с тремя комнатами и взялись за ее реставрацию и модернизацию. Как изменилась их жизнь после переезда и что из этого получилось — пара поделилась в разговоре с Фокусом.

Другая женщина показала, что осталось от ее жилья после сдачи в аренду.