"Жодної копійки не витратила": українка показала свою хату, збудовану зі сміття (фото)

Українка Лана Тесленко, яка прославилась в інтернеті завдяки своїй філософії "перетворення сміття на гроші, провела екскурсію будинком, який звела, не витративши жодної копійки.

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Своїм незвичайним досвідом жінка поділилась у серії відео, опублікованих у TikTok. Її світогляд сподобався багатьом підписникам, які враженні тим, що можна реалізувати, маючи нічого, окрім бажання.

"Цей будинок ми збудували з чоловіком власноруч зі сміття, не маючи жодної копійки. Усе, що ти бачиш, зі смітника", — заявила Лана у короткому ролику, що зібрав понад один мільйон переглядів.

В інший відео жінка провела екскурсію по своїй незвичайній оселі.

"Наша хата зроблена з переробленої деревини. Стіни — з тюків соломи, обмащеної глиною. Я, до речі, сама ціле літо цим займалася. Ось старовинні ночви, які я знайшла на горищі у своєї знайомої. Маємо буржуйку, яка нам топить… Крісло знайшла на смітнику і зробила редизайн. Тут скриня, сервант з посудом, диван з сіном та лавандою всередині — дуже приємно пахне. Пральну машинку віддали безплатно, відремонтувала за 3000 гривень. Усі склопакети також зі смітника", — розповідає Лана.

Люди приємно вражені

"Настільки круто, що аж самій захотілося будиночок такий будувати. Я просто в захваті. Ніколи ще такої крутої ідеї не бачила", — розповіла одна з глядачок;

Інша додала: "Таке класне поєднання сучасності й народного стилю. Стілець — вогонь. За Кобзаря окремий поклін";

"В мене не вистачає слів. Це дуже круто. Моє захоплення", — прокоментувала наступна користувачка;

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Це екологічно чиста хата і, до речі, для кожної пори року триматиме свою належну температуру. Це супер!" — зауважила ще одна учасниця обговорення.

Відео Ліни Тесленко збирають мільйони переглядів, вподобайок та репостів. Українці вражені винахідливістю та екологічним підходом жінки та хвалять її за сміливість у реалізації власних ідей.

Українка показала свій дім зі сміття Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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38-річний Вадим разом із дружиною Тетяною та трьома дітьми вирішили залишити орендовану квартиру в Чернівцях і переїхати до селища Берегомет, розташованого за 60 кілометрів від міста. Там подружжя придбало стару, столітню садибу з трьома кімнатами та взялося за її реставрацію й модернізацію. Як змінилось їхнє життя після переїзду і що з цього вийшло — пара поділилася у розмові з Фокусом.

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