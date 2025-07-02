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Стиль життя

Чоловік продає квартиру в Києві за $40 тисяч: українці пишуть, що ніколи такого не бачили (фото)

Квартира в Києві найдешевший варіант
Квартиру продають за $40 тисяч | Фото: TikTok

Ціни на нерухомість у столиці ніколи не були низькими, однак деякі пропозиції від рієлторів останнім часом дедалі частіше викликають питання. Одна з таких "залетіла" у тренди соціальних мереж, спровокувавши жваву дискусію.

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Автор відео провів для глядачів віртуальну екскурсію квартирою у відверто жахливому стані — всюди обдерті стіни, бруд, мотлох, обшарпані меблі та сантехніка.

"Дизайнерська двокімнатна квартира в Києві тепер зі знижкою. Всього 40 тисяч доларів — і ви стаєте власником цієї неймовірної краси. Тут в нас стиль хайтек, лофт, ретро — все на світі. Все, що можна було вкласти в цю квартиру і ванну — вклали", — розповідає чоловік, насміхаючись з інтер’єрів.

Екскурсія квартирою

Далі автор показав розгромлену кухню з відбитою плиткою на стінах, відлущеною фарбою на підлозі, розкиданим непотребом та відчиненим навстіж вікном.

"Тут у нас перша спільна кімната з французьким відкритим балкончиком. Подивіться просто, скільки тут місця", — додає він, виходячи на повністю зруйнований балкон, де практично немає навіть билець.

Продаж квартири у Києві за 40 тисяч доларів
Квартира у жахливому стані
Фото: TikTok

Друга кімната була в аналогічному стані. За словами автора, квартира розташована на 3 поверсі з 5. До метро "Дарниця" звідти 15 хвилин пішки, а на автомобілі до центру — 10 хвилин.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі були вражені від побаченого. Багато хто почав жартувати. Мовляв, "ніколи ще такого не бачили".

  • "Господар, видно, в тій ванні й розклався", — написав один з глядачів;
  • "По старій пам'яті туди ще роками будуть ломитись кєнти", — додав інший;
Коментарі глядачів
Коментарі глядачів
Фото: TikTok
Коментарі глядачів
Коментарі глядачів
Фото: TikTok
  • Ще хтось поцікавився: "То у ванній дзеркало, чи дірка в стіні? Ніяк не можу зрозуміти";
  • "Якби не лічильник, я б подумала, що ви в Прип'яті", — прокоментувала наступна учасниця обговорення.

Всього за добу цей ролик зібрав майже один мільйон переглядів, десятки тисяч вподобайок та інших реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, британка протягом шести літніх тижнів здає туристам свій будинок на півострові Розленд у Корнуоллі (Велика Британія), отримуючи за це понад 13 тисяч доларів додаткового доходу.