Чоловік продає квартиру в Києві за $40 тисяч: українці пишуть, що ніколи такого не бачили (фото)

Ціни на нерухомість у столиці ніколи не були низькими, однак деякі пропозиції від рієлторів останнім часом дедалі частіше викликають питання. Одна з таких "залетіла" у тренди соціальних мереж, спровокувавши жваву дискусію.

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Автор відео провів для глядачів віртуальну екскурсію квартирою у відверто жахливому стані — всюди обдерті стіни, бруд, мотлох, обшарпані меблі та сантехніка.

"Дизайнерська двокімнатна квартира в Києві тепер зі знижкою. Всього 40 тисяч доларів — і ви стаєте власником цієї неймовірної краси. Тут в нас стиль хайтек, лофт, ретро — все на світі. Все, що можна було вкласти в цю квартиру і ванну — вклали", — розповідає чоловік, насміхаючись з інтер’єрів.

Екскурсія квартирою

Далі автор показав розгромлену кухню з відбитою плиткою на стінах, відлущеною фарбою на підлозі, розкиданим непотребом та відчиненим навстіж вікном.

"Тут у нас перша спільна кімната з французьким відкритим балкончиком. Подивіться просто, скільки тут місця", — додає він, виходячи на повністю зруйнований балкон, де практично немає навіть билець.

Квартира у жахливому стані Фото: TikTok

Друга кімната була в аналогічному стані. За словами автора, квартира розташована на 3 поверсі з 5. До метро "Дарниця" звідти 15 хвилин пішки, а на автомобілі до центру — 10 хвилин.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі були вражені від побаченого. Багато хто почав жартувати. Мовляв, "ніколи ще такого не бачили".

"Господар, видно, в тій ванні й розклався", — написав один з глядачів;

"По старій пам'яті туди ще роками будуть ломитись кєнти", — додав інший;

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

Ще хтось поцікавився: "То у ванній дзеркало, чи дірка в стіні? Ніяк не можу зрозуміти";

"Якби не лічильник, я б подумала, що ви в Прип'яті", — прокоментувала наступна учасниця обговорення.

Всього за добу цей ролик зібрав майже один мільйон переглядів, десятки тисяч вподобайок та інших реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Молода матір провела екскурсію по своєму новому помешканню десь у сільській місцевості. За її словами, на території також є напіврозвалений погріб, гараж та "сіновал".

Українка Лана Тесленко, яка прославилась в інтернеті завдяки своїй філософії "перетворення сміття на гроші", провела екскурсію будинком, який звела, не витративши жодної копійки.

Крім того, британка протягом шести літніх тижнів здає туристам свій будинок на півострові Розленд у Корнуоллі (Велика Британія), отримуючи за це понад 13 тисяч доларів додаткового доходу.