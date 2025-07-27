"Нет совести": украинец купил за $6500 гнилой дом в селе — люди говорят, что это ошибка

Руслан Хлебко вместе с женой решили отстроить старый дом в селе в Черкасской области. Ремонтом пара занимается самостоятельно, а результатами трансформации помещения регулярно делятся с подписчиками в TikTok.

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Мужчина купил гнилой деревянный дом еще 11 месяцев назад. Жилье вместе с переоформлением документов обошлось ему в 6500 долларов. По его словам, газа там нет, но проведено электричество. Среди преимуществ — 12 "соток" земли. Удается ли хозяину обустроить свое нетипичное жилье, — поинтересовался Фокус.

Старый дом в деревне

"Многие из вас говорят, что дом, который мы купили — дерьмо. И будете абсолютно правы, потому что дом построен из дерева, глины и лошадиного навоза. Напоминаю, за дом мы отдали 6500 "зеленых". Уже вложили в ремонт еще 9 "штук". Стоит он не в Конча-Заспе, как многие пишут, а в обычном селе на Черкащине. Дому этому более 60 лет. И у нее есть шанс стать моложе лет на 30 после того, как закончится ремонт, но это не точно", — рассказывает Руслан за кадром.

Мужчина говорит, что всегда мечтал жить с женой в экологической усадьбе "не за все деньги мира".

"Когда мы ее покупали, внутри все выглядело не очень. Была печка, две грубки, одну разобрали, потому что она нам мешала. Поставили каркасную пристройку, провели новое электричество, сделали ванную и наполовину прихожую. Постелили деревянный пол в пристройке, оббили потолок вагонкой, начали реставрировать печь, но еще не до конца", — добавляет хозяин.

Дом сейчас в плачевном состоянии Фото: TikTok

Мнения зрителей разделились

Часть зрителей похвалила молодых супругов за настойчивость в реализации своей мечты и пожелала успехов.

"Проходили через такое. Сил вам. Все получится";

"Молодцы, не побоялись трудностей вам скажу, не пожалеете";

"Я хочу жить в вашем доме";

Но нашлись и те, кто раскритиковал такое решение. Ведь стоимость ремонта дома в таком состоянии может обойтись в несколько раз дороже.

"Совести совсем нет у тех, кто вам ее продал", — написала одна из участниц обсуждения;

"У нас в селе с газом за 4-5 тысяч можно купить. Плюс 40 "соток" огорода. Дом из кирпича", — добавил следующий зритель;

"У меня родители-переселенцы купили дом 3000 долларов в Уманском районе. Центр, газ, вода, свет. Очень дорого вы приобрели или у тех, кто продавал, совести нет", — отметил другой.

Видео Руслана собрало более одного миллиона просмотров, несколько тысяч лайков, множество репостов и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка Евгения Нименко, которая печет авторские торты и десерты, перебралась из столицы в заброшенный дом бабушки в селе. Она занялась ремонтом и рассказывает подписчикам о каждом этапе трансформации дома.

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