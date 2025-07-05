"Можете смеяться": украинка выехала из арендованной квартиры в заброшенный дом своей бабушки

Украинка Евгения Нименко, которая печет авторские торты и десерты, решила перебраться из столицы в заброшенный дом бабушки в селе. Она занялась ремонтом и рассказывает подписчикам о каждом этапе трансформации помещения.

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В роликах женщина объясняет, что спустя 10 лет кондитерской карьеры вернулась к истокам — в летнюю кухню бабушки. Это именно то место, где она научилась готовить и печь первые пирожки. Довольна ли таким решением Евгения Нименко, — далее в материале Фокуса.

По словам Евгении, бабушки нет на свете уже 11 лет. К сожалению, она так и не увидела кондитерского успеха внучки. Когда же встал вопрос, куда перенести кухню, та даже не сомневалась.

Переехала в деревню

"Я вспомнила о том месте, где жила моя душа. Впервые в жизни перестала равняться на навязанный Instagram "успешный успех", и прислушалась к внутреннему голосу, который просто закричал: я хочу в село. Конечно, здесь еще очень много работы, но после ремонта в арендованной кухне, из которой меня "попросили", мне больше ничего не страшно", — рассказывает украинка в кадре.

Евгения Нименко переехала в село Фото: Instagram Евгения Нименко переехала в село Фото: Instagram

В следующих видео Нименко рассказала, с чего начала ремонт в доме.

"Хотите — смейтесь, хотите — нет, но первое, с чего я начала — это туалет на улице. Сразу ремарка для тех, кто никогда не был в селе и думает, что мы здесь до сих пор живем в средневековье, это не так. В моем селе почти в каждом доме есть санузел. И все же, если ты проводишь большую часть своего времени на улице, то и место для уединения также было бы неплохо иметь", — отметила Евгения.

Обдуманное решение

Женщина добавляет, что многие ее родные не поддерживали такую идею. Они считали, что это какая-то странная прихоть после многих лет жизни в столице. Однако решение было не спонтанным.

"Иногда какие-то одни закрытые двери могут открыть другие, где будет намного лучше (хотя мы не сразу это воспринимаем как положительные моменты). Пусть Вам все удается! Творческих успехов и удовольствия от работы!" — написала одна из зрительниц под видео Евгении.

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