"Можете сміятися": українка виїхала з орендованої квартири у покинуту хату своєї бабусі

Українка Євгенія Німенко, яка пече авторські торти та десерти, перебралась зі столиці у покинутий будинок бабусі в селі. Вона зайнялась ремонтом й розповідає підписникам про кожен етап трансформації оселі.

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У роликах жінка пояснює, що через 10 років кондитерської кар’єри повернулась до джерел — у літню кухню бабусі. Це саме те місце, де вона навчилася готувати й пекти перші пиріжки. Чи задоволена таким рішенням Євгенія Німенко, — далі у матеріалі Фокусу.

За словами Євгенії, бабусі немає на світі вже 11 років. На жаль, вона так і не побачила кондитерського успіху онучки. Коли ж постало питання, куди перенести кухню, та навіть не сумнівалась.

Переїхала в село

"Я згадала про те місце, де залишилась жити моя душа. Вперше у життя перестала рівнятися на нав’язаний Instagram "успішний успіх", і прислухалась до внутрішнього голосу, який просто закричав: я хочу в село. Звісно, тут ще дуже багато роботи, але після ремонту в орендованій кухні, з якої мене "попросили", мені більше нічого не страшно", — розповідає українка в кадрі.

Євгенія Німенко переїхала в село Фото: Instagram Євгенія Німенко переїхала в село Фото: Instagram

У наступних відео Німенко розповіла, з чого почала ремонт у помешканні.

"Хочте — смійтесь, хочете — ні, але перше, з чого я почала — це туалет на вулиці. Відразу ремарка для тих, хто ніколи не був в селі й думає, що ми тут досі живемо в середньовіччі, це не так. В моєму селі майже у кожному будинку є санвузол. Та все ж, якщо ти проводиш більшу частину свого часу на вулиці, то й місце для усамітнення також було б непогано мати", — зауважила Євгенія.

Обдумане рішення

Жінка додає, що багато її рідних не підтримували таку ідею. Вони вважали, що це якась дивна забаганка після багатьох років життя у столиці. Однак рішення було не спонтанним.

"Іноді якісь одні зачинені двері можуть відкрити інші, де буде набагато краще (хоча ми не одразу це сприймаємо як позитивні моменти). Хай Вам все вдається! Творчих успіхів і задоволення від праці!" — написала одна з глядачок під відео.

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