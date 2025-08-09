"Искала почти год": украинка купила в селе дом за 30 тысяч гривен — как это возможно

Женщина, которую зовут Анна, решила кардинально изменить свою жизнь и поселиться за городом. Она нашла заброшенный дом, который стоил всего 30 тысяч гривен, и начала там капитальный ремонт.

История Анны заинтересовала огромную аудиторию в TikTok. Как хозяйка обживается в селе, где нашла жилье по такой низкой цене, и с чего начала ремонт, — узнавал Фокус.

"Я купила дом, который стоил 30 тысяч гривен. Почти год искала, и вот наконец нашла то, что хотела. Это маленький дом в Николаевской области с твердотопливным отоплением. Внутри есть туалет и ванная. Также поблизости — колодец для воды", — рассказывает женщина.

По ее словам, поблизости посажен небольшой сад. На территории также расположены две пристройки — летняя кухня и курятник. Это оказалось дополнительным бонусом, хотя и проблем хватало, ведь в доме долгое время никто не жил.

"Не все так радостно, как выглядело. Позже выплыло очень много проблем. Каких? Об этом я рассказываю в своем блоге", — заключает автор ролика, собравшего сотни тысяч просмотров, лайков и комментариев.

Анна утверждает, что ремонт будет делать со своей мамой. В следующих видео она показала, как сдирает старые обои, стелет линолеум, красит стены, убирает территорию, занимаясь ландшафтным дизайном, закапывает бассейн и выкапывает компостную яму.

"За 30 тысяч гривен?" — удивилась одна из подписчиц в комментариях, начав большую дискуссию. "Есть много сел по всей Украине с такими ценами", — ответила ей другая зрительница.

"Где вы такие цены находите. Сейчас хлева продают без условий как минимум за 3-4 тысячи долларов", — спросил один из участников обсуждения;

Кто-то добавил: "Я в 18 километрах от Одессы купила приватизированный участок с домом за 2000 долларов. Надо знать, где искать";

"Нет таких цен, не обманывайте людей", — пишут скептики.

Одна из зрительниц поделилась собственным опытом: "Я в 2022-м году купила большой дом за 50 тысяч гривен. Также в Николаевской области. У меня большой сад, огород, большой двор, две клумбы, есть много ягод и фруктов. Выход к пруду. И что самое главное, здесь нет соседей".

