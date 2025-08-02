Семья купила дом в Болгарии за $8 тысяч: катастрофа случилась чуть позже (фото)
Семья из Южного Уэльса (Великобритания) решила купить в Болгарии "дом мечты" за $8 тысяч, но стала жертвой мошенничества. Недвижимость, которую новые хозяева считали своей, на самом деле им не принадлежала.
В новом видео, опубликованном в TikTok, мама семейства рассказала о неприятной неожиданности. По ее словам, дом уже продали другому человеку, а семья сейчас "берет паузу, чтобы восстановиться и собраться с мыслями".
"Мы приехали из Южного Уэльса в Болгарию, чтобы посмотреть на недвижимость, которую, как мы думали, приобрели. Оказалось, что она изначально не была нашей", — пояснила женщина.
Горький опыт
Британка также поделилась уроками, которые вынесла из этого опыта.
"Во-первых, найдите надежного риелтора и убедитесь, что у вас есть болгарский адвокат, который проверит все документы по недвижимости и убедится, что там нет непогашенных ипотек или долгов", — советует она.
Среди других ее советов — обязательный личный осмотр недвижимости: "Просматривайте свое потенциальное жилье лично — это само собой разумеется. Не доверяйте никому и не покупайте онлайн, потому что просто обожжетесь".
Важное предостережение
Относительно стоимости женщина предостерегла: "Хотя цена дома может казаться дешевой в иностранной стране, есть другие сборы, которые нужно учитывать, в частности нотариальные сборы, регистрационные сборы и налоги, — они могут достигать 10%".
"Мы получили свои деньги обратно, но теперь имеем новую мечту. Будем искать что-то другое, но пока не уверены, что в Болгарии", — подытожила женщина.
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