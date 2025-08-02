Сім'я купила будинок у Болгарії за $8 тисяч: катастрофа сталась трохи пізніше (фото)

Родина з Південного Уельсу (Велика Британія) хотіла купити у Болгарії "будинок мрії" за $8 тисяч, але стала жертвою шахрайства. Нерухомість, яку нові господарі вважали своєю, насправді їм не належала.

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У новому відео, опублікованому в TikTok, мама сімейства розповіла про неприємну несподіванку. За її словами, будинок уже продали іншій людині, а сім'я зараз "бере паузу, щоб відновитися та зібратися з думками".

"Ми приїхали з Південного Уельсу до Болгарії, щоб подивитися на нерухомість, яку, як ми думали, придбали. Виявилося, що вона з самого початку не була нашою", — пояснила жінка.

Гіркий досвід

Британка також поділилася уроками, які винесла з цього досвіду.

"По-перше, знайдіть надійного рієлтора та переконайтеся, що у вас є болгарський адвокат, який перевірить усі документи щодо нерухомості та переконається, що там немає непогашених іпотек або боргів", — радить вона.

Британка розповіла про свій гіркий досвід Фото: TikTok

Серед інших її порад — обов'язковий особистий огляд нерухомості: "Переглядайте своє потенційне житло особисто — це само собою зрозуміло. Не довіряйте нікому і не купуйте онлайн, бо просто обпечетеся".

Важливе застереження

Щодо вартості жінка застерегла: "Хоча ціна будинку може здаватися дешевою в іноземній країні, є інші збори, які потрібно враховувати, зокрема нотаріальні збори, реєстраційні збори та податки, — вони можуть сягати 10%".

"Ми отримали свої гроші назад, але тепер маємо нову мрію. Ми точно будемо шукати щось інше, але поки не впевнені, що в Болгарії", — підсумувала жінка.

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