Украинка купила дом в селе с сюрпризом — чтобы доехать туда, надо отдать 200 тысяч (фото)

Украинка, которую зовут Екатерина, приобрела небольшой дом в селе Химчин Рожнивской общины, что в Ивано-Франковской области. На первый взгляд, помещение вполне пригодно для заселения. Однако туда невозможно добраться на транспорте, потому что нет подъездной дороги.

Related video

Все этапы трансформации жилья хозяйка показывает в своих социальных сетях. Женщина признается, что понятия не имела, что обустройство дороги займет столько времени и усилий, но она не жалеет о своем решении, потому что настроена развивать село и внедрять изменения. С какими проблемами она столкнулась, — читайте в материале Фокуса.

Дом без дороги

"Год назад мы купили дом без подъезда к земельному участку. Поскольку мы имеем право на дорогу к дому, то обратились в Рожнивскую ОТГ. Приехала комиссия и насчитала стоимость дороги на 200 тысяч гривен и пообещала до конца лета сделать. Когда приехали журналисты, то уже расчистили старую дорогу и поездил грейдер. Однако он был не в настроении, видно, и не доделал даже часть дороги. Пока так, а осенью посмотрим", — рассказывает Екатерина за кадром.

Женщина отметила, что не будет делать дорогу самостоятельно. По ее мнению, стоимость подъезда к дому входит в его стоимость, а "власть должна работать на пользу тех, кто ее выбирает".

Что пишут люди?

Позиция хозяйки поссорила пользователей сети. Одни поддерживают ее, другие наоборот — критикуют за необдуманность и эгоизм.

"Приехали год назад, а деньги в виде налогов селян из бюджета пойдут, чтобы вам дорогу сделать", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Купили дом ниже рыночной стоимости, а потом ОТГ виновата, что дороги нет";

Все этапы трансформации жилья хозяйка показывает в своих социальных сетях Фото: TikTok Все этапы трансформации жилья хозяйка показывает в своих социальных сетях Фото: TikTok

"Странно, вы находите проблемы, заведомо знать о проблеме с подъездом к дому, и все равно покупать дом, чтобы потом на весь мир рассказывать, что вас обманывает сельсовет. Люди нарочно не ищите проблем!" — добавила следующая зрительница, подписанная как Звезда 888.

Кто-то также поинтересовался: "Зачем вообще покупать такое здание?". На что автор видео ответила: "Потому что мы хотим развивать страну и село, это наша инициатива и не хотим, чтобы общество было пассивным. Всегда и везде есть люди, которые делают край лучше".

Ее видео собрало более 300 тысяч просмотров, тысячи лайков, комментариев, репостов и других реакций от неравнодушных зрителей.

Другие подобные истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина, которую зовут Алина, купила сельский дом в Днепропетровской области вблизи Кривого Рога. Он стоил 8000 долларов. Хозяйка провела экскурсию, чтобы показать все преимущества и недостатки своего жилья.

Валерия после 17 лет жизни в Киеве переехала в село. Дом обошелся ей в восемь тысяч долларов. Теперь женщина живет там с двумя домашними любимцами.

А вот украинец из города Лиман, что в Донецкой области, после начала активных боевых действий переехал в Черкасскую область. Местная жительница подарила ему глиняный дом в селе. Помещение требует капитального ремонта, но потенциально пригодно для жизни.