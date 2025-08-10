Женщина после 17 лет жизни в Киеве переехала в село: цена дома многих удивляет (фото)

Валерия жила в Киеве на Оболони и работала в ІТ. Впрочем, женщина говорила, что мечтает стать счастливой хиппи, поэтому спонтанно купила дом в селе на Житомирщине.

Дом обошелся ей до восьми тысяч долларов. Теперь она живет там с двумя домашними любимцами, о чем рассказала Иванке Дячук.

Валерия переехала из Киева в село

"У меня были такие безумные идеи купить морской контейнер или купить бэушный модульный дом", — рассказывает Валерия.

Она жила почти 17 лет в Киеве, однако ей это не очень нравилось.

"Большую часть времени мне не было комфортно в этом городе. Я сама родилась и выросла в небольшом городе", — призналась женщина.

Переломным моментом стал ковид 2020 года, когда многие работники ушли на удаленный формат работы.

Эстетика деревни

"Мне нравится эстетика села. Какие-то эти деревянные сараи. Как оно выглядит на солнышке. Эти куры, лошади. Оно такое банальное, простое, но вместе с тем такое красивое", — говорит Валерия.

Вместе с Валерией в селе живет кошка, которая "продавалась" вместе с домом, и эвакуированный из Луганской области пес.

Как купила дом

Валерия часто "зависала" на OLX и смотрела там дома. В январе 2024 года она гостила в Хмельницкой области, после этого заехала по дороге обратно на житомирскую трассу, где она почувствовала себя как дома. Впоследствии женщина проверила, продаются ли дома в том селе. И так со временем она стала владелицей своего дома.

Дом с переоформлением и налогами стоил до 8 тысяч долларов.

Удобства

Туалет на улице, горячей воды пока нет. Валерия провела пока холодную воду. Также есть печка, которая быстро нагревает дом.

Как проводили воду

Оказалось, что в колодце на территории было мало воды, ведь этот дом стоит на гранитной скале. В селе есть центральная скважина, однако нет конкретных инструкций, как в нее врезаться. Более того, была опасность, копая, пробить газовую трубу, за что штраф около 100 тысяч гривен.

В общем проведение воды обошлось Валерии в 37 тысяч гривен.

Пользователи сети с восторгом отреагировали на экскурсию домом на Житомирщине:

"Такие выпуски о простых домиках в обычных селах смотреть не менее интересно чем об инстаграмных домиках в Карпатах".

"Мне очень понравилась девушка, и ее подход к жизни и ремонту дома. Умная, позитивная, ироничная. Я бы познакомился с такой".

"Госпожа Валерия замечательная ваша героиня, киевлянка, хорошо разговаривает на украинском языке, такая скромная и смелая, изобретательная, несокрушимая украиночка!".

