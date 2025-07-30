Пара из Киева купила столетний дом в Карпатах: что было труднее всего (фото, видео)

Менеджер Инна и айтишник Эдуард прожили много лет в Киеве, но решили приобрести дом в горах и теперь активно его отстраивают. Мужчина работает прямо с гор, а в перерывах занимается домашними делами.

Related video

Пара из столицы рассказала Иванке Дячук, что самым неожиданным стало то, что там не было воды: она пропала летом.

Пара переехала из Киева в горы

Ремонтами помогали заниматься родители Инны и местные. Впрочем, к гуцулам нужно найти особый подход, а не просто заплатить деньги. Как говорит Эдуард, стоит быть "понятными" им.

Инна и Эдуард купили дом в деревне Фото: YouTube

Интересно, что витрины стоили примерно так же, как и окна.

Витрины обошлись дорого Фото: YouTube

А коридор у гуцулов называется "хоромами".

Почему решили купить дом

После 24 февраля 2022 года пара находилась в доме у своих знакомых и после того решила, что нужно иметь что-то свое, куда также можно будет приглашать людей. Некоторое время также там были родители Инны, которая родом из Харькова.

Инна показывает свой дом Фото: YouTube

Ванная стала наиболее современной комнатой в доме. Также оборудовали место для стиральной машинки.

Ванная стала самой современной комнатой Фото: YouTube

Что было труднее всего

"Труднее всего это был украинский язык. Потому что я до этого никогда не общалась на украинском языке. И я понимала, что мне надо звонить сюда, где люди точно разговаривают на украинском. Я сама из Харькова. Жила в Киеве. Все было на русском языке. Я привыкла", — призналась Инна.

Пара давно думала о своем жилье, однако сначала не представляла, что их мечты осуществятся в украинских Карпатах.

"Я всегда мечтал о доме в горах. Я даже смотрел дома в Италии, других горах. Прикольно, но не реалистично, а здесь реалистично", — говорит Эдуард.

Пара мечтала о своем доме Фото: YouTube

В частности, Инна и Эдуард перекрасили стены в кухне, сменили электричество, пережили зиму в горах, топля снег. Они также ходили к местному ручейку, взявшись за его очистку.

Карпаты Фото: YouTube

Пара призналась, что им не хватало в горах развлечений. Впрочем, Инна нашла выход и начала устраивать вечера поэзии и кинопоказы, куда приходило много людей.

Пользователи сети с восторгом отреагировали на работу Инны и Эдуарда:

"Очень красивая пара и суперовая реализация их замыслов!!! Слава Украине!!!".

"Мне нравится такая Украина, такие украинцы! Я хочу ее такой видеть в будущем!!! Спасибо!".

"Какие приятные молодые люди. Очень радуюсь от того, что интеллигентная городская молодежь развивает наши прекрасные Карпаты. Пусть Бог помогает вам во всех ваших делах".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, в итальянских Альпах "спряталось" невероятной красоты озеро Сорапис.