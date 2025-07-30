Пара з Києва купила сторічну хату в Карпатах: що було найважче (фото, відео)

Менеджерка Інна та айтівець Едуард прожили багато років у Києві, але вирішили придбати будинок у горах і тепер активно його відбудовують. Чоловік працює прямо з гір, а в перервах займається хатніми справами.

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Пара переїхала з Києва в гори

Ремонтами допомагали займатися батьки Інни та місцеві. Втім, до гуцулів потрібно знайти особливий підхід, а не просто заплатити гроші. Як каже Едуард, варто бути "зрозумілими" їм.

Інна та Едуард купили хату в селі Фото: YouTube

Цікаво, що вітрини коштували приблизно так само, як і вікна.

Вітрини обійшлися дорого Фото: YouTube

А коридор у гуцулів називається "хоромами".

Чому вирішили купити хату

Після 24 лютого 2022 року пара перебувала в будинку у своїх знайомих і після того вирішила, що потрібно мати щось своє, куди також можна буде запрошувати людей. Певний час також там були батьки Інни, яка родом з Харкова.

Інна показує свій будинок Фото: YouTube

Ванна стала найбільш сучасною кімнатою в домі. Також обладнали місце для пральної машинки.

Ванна стала найбільш сучасною кімнатою Фото: YouTube

Що було найважче

"Найважче це було українська мова. Бо я до цього ніколи не спілкувалася українською мовою. І я розуміла, що мені треба дзвонити сюди, де люди точно розмовляють українською. Я сама з Харкова. Жила в Києві. Все було російською мовою. Я звикла", — зізналася Інна.

Пара давно думала про своє житло, проте спочатку не уявляла, що їхні мрії здійсняться в українських Карпатах.

"Я завжди мріяв про будинок в горах. Я навіть дивився будинки в Італії, інших горах. Прикольно, але не реалістично, а тут реалістично", — каже Едуард.

Пара мріяла про свій будинок Фото: YouTube

Зокрема, Інна та Едуард перефарбували стіни в кухні, змінили електрику, пережили зиму в горах, топлячи сніг. Вони також ходили до місцевого струмочка, взявшись за його очищення.

Карпати Фото: YouTube

Пара зізналася, що їм не вистачало в горах розваг. Втім, Інна знайшла вихід і почала влаштовувати вечори поезії та кінопокази, куди приходило багато людей.

Користувачі мережі із захватом відреагували на роботу Інни та Едуарда:

"Дуже гарна пара і суперова реалізація їх задумів!!! Слава Україні!!!".

"Мені подобається така Україна, такі українці! Я хочу її такою бачити в майбутньому!! Дякую!".

"Які приємні молоді люди. Дуже радію від того, що інтелігентна міська молодь розвиває наші прекрасні Карпати. Хай Бог допомагає вам у всіх ваших справах".

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