Українець показав "найкрасивіше озеро", де розмиваються межі фантазії та реальності

В італійських Альпах "заховалося" неймовірної краси озеро Сорапіс. Його вода має неземний колір, проте купатися тут заборонено. Дві години потрібно підніматися, щоб насолодитися гірськими краєвидами.

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Користувач з ніком gregorykiev показав у своєму TikTok, який вигляд має те саме озеро та розкрив певні особливості його відвідування.

"Найкрасивіше озеро Доломітових Альп — це озеро Сорапіс. Це південний Тироль. Сюди піднятися дві години. Шлях не дуже простий, але і не легкий. Нічого спеціального обладнання не потребує, але піднімаєшся і бачиш ось такий краєвид. Це реально найкрасивіше озеро. Просто з неймовірним кольором. Це не фільтри. Це реальний колір цієї води цього озера. Подивіться, які краєвиди", — сказав автор відео.

Найкрасивіше озеро Доломітових Альп Фото: TikTok

Озеро розташоване в Італії. Втім, плавати тут заборонено. Можна лише милуватися неймовірними краєвидами та кольором води.

Озеро розташоване в Італії Фото: TikTok

Відео про Сорапіс набрало понад 300 тисяч переглядів та понад 16 тисяч лайків.

Виявилося, що ціна туру за тиждень у Доломітах, на озері Гарда та озері Комо — 1250 євро (близько 60 тисяч гривень).

Озеро Сорапіс Фото: TikTok

Користувачі мережі були в захваті від побаченого:

"Яка ж природа все ж таки гарна".

"Ми піднімалися три години, це дуже тяжко але це вартує, то просто ваууууу!"

"Була там на тому тижні. Краса неймовірна".

"Але ж красиво, ще одна мрія".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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