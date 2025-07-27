Украинец показал "самое красивое озеро", где размываются границы фантазии и реальности
В итальянских Альпах "спряталось" невероятной красоты озеро Сорапис. Его вода имеет неземной цвет, однако купаться здесь запрещено. Два часа нужно подниматься, чтобы насладиться горными пейзажами.
Пользователь с ником gregorykiev показал в своем TikTok, как выглядит то самое озеро и раскрыл определенные особенности его посещения.
"Самое красивое озеро Доломитовых Альп — это озеро Сорапис. Это южный Тироль. Сюда подняться два часа. Путь не очень простой, но и не легкий. Ничего специального оборудования не требует, но поднимаешься и видишь вот такой вид. Это реально самое красивое озеро. Просто с невероятным цветом. Это не фильтры. Это реальный цвет этой воды этого озера. Посмотрите, какие виды", — сказал автор видео.
Озеро расположено в Италии. Впрочем, плавать здесь запрещено. Можно только любоваться невероятными видами и цветом воды.
Видео о Сорапис набрало более 300 тысяч просмотров и более 16 тысяч лайков.
Оказалось, что цена тура за неделю в Доломитах, на озере Гарда и озере Комо — 1250 евро (около 60 тысяч гривен).
Пользователи сети были в восторге от увиденного:
- "Какая же природа все же красивая".
- "Мы поднимались три часа, это очень тяжело но это стоит, это просто вауууууууу!"
- "Была там на прошлой неделе. Красота невероятная".
- "Но красиво, еще одна мечта".
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