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Стиль жизни

Украинец показал "самое красивое озеро", где размываются границы фантазии и реальности

Озеро Сорапис в итальянских Альпах
Озеро Сорапис | Фото: коллаж Фокус

В итальянских Альпах "спряталось" невероятной красоты озеро Сорапис. Его вода имеет неземной цвет, однако купаться здесь запрещено. Два часа нужно подниматься, чтобы насладиться горными пейзажами.

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Пользователь с ником gregorykiev показал в своем TikTok, как выглядит то самое озеро и раскрыл определенные особенности его посещения.

"Самое красивое озеро Доломитовых Альп — это озеро Сорапис. Это южный Тироль. Сюда подняться два часа. Путь не очень простой, но и не легкий. Ничего специального оборудования не требует, но поднимаешься и видишь вот такой вид. Это реально самое красивое озеро. Просто с невероятным цветом. Это не фильтры. Это реальный цвет этой воды этого озера. Посмотрите, какие виды", — сказал автор видео.

Озеро Сорапис
Самое красивое озеро Доломитовых Альп
Фото: TikTok

Озеро расположено в Италии. Впрочем, плавать здесь запрещено. Можно только любоваться невероятными видами и цветом воды.

Озеро Сорапис
Озеро расположено в Италии
Фото: TikTok

Видео о Сорапис набрало более 300 тысяч просмотров и более 16 тысяч лайков.

Оказалось, что цена тура за неделю в Доломитах, на озере Гарда и озере Комо — 1250 евро (около 60 тысяч гривен).

Озеро Сорапис
Озеро Сорапис
Фото: TikTok

Пользователи сети были в восторге от увиденного:

  • "Какая же природа все же красивая".
  • "Мы поднимались три часа, это очень тяжело но это стоит, это просто вауууууууу!"
  • "Была там на прошлой неделе. Красота невероятная".
  • "Но красиво, еще одна мечта".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус писал, почему стоит посетить остров Хвар в Хорватии.