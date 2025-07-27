Украинец показал "самое красивое озеро", где размываются границы фантазии и реальности

В итальянских Альпах "спряталось" невероятной красоты озеро Сорапис. Его вода имеет неземной цвет, однако купаться здесь запрещено. Два часа нужно подниматься, чтобы насладиться горными пейзажами.

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Пользователь с ником gregorykiev показал в своем TikTok, как выглядит то самое озеро и раскрыл определенные особенности его посещения.

"Самое красивое озеро Доломитовых Альп — это озеро Сорапис. Это южный Тироль. Сюда подняться два часа. Путь не очень простой, но и не легкий. Ничего специального оборудования не требует, но поднимаешься и видишь вот такой вид. Это реально самое красивое озеро. Просто с невероятным цветом. Это не фильтры. Это реальный цвет этой воды этого озера. Посмотрите, какие виды", — сказал автор видео.

Самое красивое озеро Доломитовых Альп Фото: TikTok

Озеро расположено в Италии. Впрочем, плавать здесь запрещено. Можно только любоваться невероятными видами и цветом воды.

Озеро расположено в Италии Фото: TikTok

Видео о Сорапис набрало более 300 тысяч просмотров и более 16 тысяч лайков.

Оказалось, что цена тура за неделю в Доломитах, на озере Гарда и озере Комо — 1250 евро (около 60 тысяч гривен).

Озеро Сорапис Фото: TikTok

Пользователи сети были в восторге от увиденного:

"Какая же природа все же красивая".

"Мы поднимались три часа, это очень тяжело но это стоит, это просто вауууууууу!"

"Была там на прошлой неделе. Красота невероятная".

"Но красиво, еще одна мечта".

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