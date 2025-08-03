Пара сбежала из Киева в заброшенный дом дедушки: как они живут и работают в селе (фото)
Учительская пара из столицы перебралась в село и ремонтирует дом предка. Последние два года Владислав учительствовал в Кагарлыке, а София — в Великой Дымерке.
Они стали участниками программы "Учи": люди едут учительствовать в малые громады Киевской, Одесской, Полтавской областей, где становятся ролевыми моделями и опорой для тех, кто в этом больше всего нуждается. О своем пути супруги рассказали Иванке Дячук.
Недавно Владислав и София взялись восстанавливать заброшенный дом дедушки под Киевом. Недалеко от него протекает Днепр.
"Сейчас я сижу и максимально счастлив от того, что происходит. И я рад, что у нас будет своя собственность. Мы не будем жить в квартире, где там гудит, стучит, слышать соседей, слышать в воздухе дым. Это не приятно. А вот слышать птичек утром это приятно", — говорит мужчина.
Изначально дом, который расположен возле Днепра, планировался как дача, поэтому Владислав приезжал сюда только рыбачить.
"А сейчас мы хотим сделать здесь какое-то помещение, в котором мы будем создавать нашу семью", — говорит он.
Ремонт в доме
Одно из окон они хотят сделать дверью, которая станет выходом на уличную террасу, где можно будет пить кофе и смотреть на то, как растет дуб, слушая пение птичек.
Одним из первых шагов, по словам Владислава, будет замена всех окон.
Камин в доме рабочий, но для него только нужно добавить дверцу со стеклом. Есть также печка, у которой с камином один выход, но они топятся отдельно. В частности, пара размышляет о том, чтобы сделать теплый пол или конвекторы в каждую комнату, если позволят финансы.
"Я очень хочу джакузи", — говорит с улыбкой на лице Владислав.
На третьем этаже планируется мансарда. Вероятно, здесь будет открытое пространство для отдыха.
В частности, София отметила, что положительные изменения должны ориентироваться также на учителей, а не только на учеников.
"Без людей, которые будут обучать, ничего не получится", — говорит она.
Свадьба
София и Владислав сыграли свадьбу в одной из комнат дома, собрав только самых близких людей.
В частности, мужчина признался, что мечтает стать отцом и воспитать ребенка с собственными ценностями, показав ему мир.
Пользователи сети с восторгом отреагировали на инициативу пары:
- "Горжусь знать этих двух прекрасных людей!".
- "Я в восторге от такой современной молодежи: инициативная, смелая, умная. Тысяча сердечек".
- "Огромное уважение всем молодым людям, которые остались в Украине и готовятся отстраивать нашу страну".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Пара из Киева приобрела дом недалеко возле Говерлы за три тысячи долларов, потратив на ремонт больше денег.
- Украинец, которого зовут Алекс, записал серию видео в TikTok, чтобы подробнее рассказать о своем решении — поселиться в усадьбе посреди Карпатских гор.
Кроме того, украинец показал самое красивое озеро итальянских Альп.