Пара сбежала из Киева в заброшенный дом дедушки: как они живут и работают в селе (фото)

Учительская пара из столицы перебралась в село и ремонтирует дом предка. Последние два года Владислав учительствовал в Кагарлыке, а София — в Великой Дымерке.

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Они стали участниками программы "Учи": люди едут учительствовать в малые громады Киевской, Одесской, Полтавской областей, где становятся ролевыми моделями и опорой для тех, кто в этом больше всего нуждается. О своем пути супруги рассказали Иванке Дячук.

Пара учителей перебралась из Киева в село

Недавно Владислав и София взялись восстанавливать заброшенный дом дедушки под Киевом. Недалеко от него протекает Днепр.

"Сейчас я сижу и максимально счастлив от того, что происходит. И я рад, что у нас будет своя собственность. Мы не будем жить в квартире, где там гудит, стучит, слышать соседей, слышать в воздухе дым. Это не приятно. А вот слышать птичек утром это приятно", — говорит мужчина.

Дом Владислава и Софии Фото: YouTube

Изначально дом, который расположен возле Днепра, планировался как дача, поэтому Владислав приезжал сюда только рыбачить.

"А сейчас мы хотим сделать здесь какое-то помещение, в котором мы будем создавать нашу семью", — говорит он.

Учительская пара восстанавливает заброшенный дом под Киевом Фото: YouTube

Ремонт в доме

Одно из окон они хотят сделать дверью, которая станет выходом на уличную террасу, где можно будет пить кофе и смотреть на то, как растет дуб, слушая пение птичек.

Одним из первых шагов, по словам Владислава, будет замена всех окон.

Одно из окон они хотят сделать дверью, которая станет выходом на террасу Фото: YouTube

Камин в доме рабочий, но для него только нужно добавить дверцу со стеклом. Есть также печка, у которой с камином один выход, но они топятся отдельно. В частности, пара размышляет о том, чтобы сделать теплый пол или конвекторы в каждую комнату, если позволят финансы.

Камин в доме рабочий Фото: YouTube

"Я очень хочу джакузи", — говорит с улыбкой на лице Владислав.

Владислав хочет сделать в доме джакузи Фото: YouTube

На третьем этаже планируется мансарда. Вероятно, здесь будет открытое пространство для отдыха.

На третьем этаже мансарда Фото: YouTube

В частности, София отметила, что положительные изменения должны ориентироваться также на учителей, а не только на учеников.

"Без людей, которые будут обучать, ничего не получится", — говорит она.

Свадьба

София и Владислав сыграли свадьбу в одной из комнат дома, собрав только самых близких людей.

Свадьба Владислава и Софии Фото: YouTube

В частности, мужчина признался, что мечтает стать отцом и воспитать ребенка с собственными ценностями, показав ему мир.

Пользователи сети с восторгом отреагировали на инициативу пары:

"Горжусь знать этих двух прекрасных людей!".

"Я в восторге от такой современной молодежи: инициативная, смелая, умная. Тысяча сердечек".

"Огромное уважение всем молодым людям, которые остались в Украине и готовятся отстраивать нашу страну".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Пара из Киева приобрела дом недалеко возле Говерлы за три тысячи долларов, потратив на ремонт больше денег.

Украинец, которого зовут Алекс, записал серию видео в TikTok, чтобы подробнее рассказать о своем решении — поселиться в усадьбе посреди Карпатских гор.

Кроме того, украинец показал самое красивое озеро итальянских Альп.