Пара втекла з Києва в покинутий будинок дідуся: як вони живуть і працюють у селі (фото)

Учительська пара зі столиці перебралася до села та ремонтує хату предка. Останні два роки Владислав вчителював у Кагарлику, а Софія — у Великій Димерці.

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Вони стали учасниками програми "Навчай": люди їдуть вчителювати у малі громади Київщини, Одещини, Полтавщини, де стають рольовими моделями й опорою для тих, хто цього найбільше потребує. Про свій шлях подружжя розповіло Іванці Дячук.

Пара вчителів перебралася з Києва в село

Нещодавно Владислав та Софія взялися відновлювати закинутий будинок дідуся поблизу Києва. Недалеко від нього протікає Дніпро.

"Зараз я сиджу і максимально щасливий від того, що відбувається. І я радий, що в нас буде своя власність. Ми не будемо жити в квартирі, де там гупає, грюкає, чути сусідів, чути в повітрі дим. Це не приємно. А от чути пташечок зранку це приємно", — каже чоловік.

Будинок Владислава та Софії Фото: YouTube

Спочатку будинок, який розташований біля Дніпра, планувався як дача, тому Владислав приїжджав сюди тільки рибалити.

"А зараз ми хочемо зробити тут якесь помешкання, в якому ми будемо створювати нашу сімʼю", — каже він.

Вчительська пара відновлює занедбаний будинок під Києвом Фото: YouTube

Ремонт у будинку

Одне з вікон вони хочуть зробити дверима, які стануть виходом на вуличну терасу, де можна буде пити каву та дивитися на те, як росте дуб, слухаючи спів пташечок.

Одним з перших кроків, за словами Владислава, буде заміна всіх вікон.

Одне з вікон вони хочуть зробити дверима, які стануть виходом на терасу Фото: YouTube

Камін у хаті робочий, але для нього лише потрібно додати дверцята зі склом. Є також грубка, у якої з каміном один вихід, але вони паляться окремо. Зокрема, пара міркує про те, щоб зробити теплу підлогу або конвектори в кожну кімнату, якщо дозволять фінанси.

Камін у хаті робочий Фото: YouTube

"Я дуже хочу джакузі", — каже з посмішкою на обличчі Владислав.

Владислав хоче зробити в хаті джакузі Фото: YouTube

На третьому поверсі планується мансарда. Ймовірно, тут буде відкритий простір для відпочинку.

На третьому поверсі мансарда Фото: YouTube

Зокрема, Софія наголосила, що позитивні зміни мають орієнтуватися також на вчителів, а не лише на учнів.

"Без людей, які будуть навчати, нічого не вийде", — каже вона.

Весілля

Софія та Владислав зіграли весілля в одній з кімнат будинку, зібравши лише найближчих людей.

Весілля Владислава та Софії Фото: YouTube

Зокрема, чоловік зізнався, що мріє стати батьком та виховати дитину з власними цінностями, показавши їй світ.

Користувачі мережі із захватом відреагували на ініціативу пари:

"Пишаюсь знати цих двох прекрасних людей!".

"Я в захваті від такої сучасної молоді: ініціативна, смілива, розумна. Тисяча сердечок".

"Величезна повага усім молодим людям, котрі залишилися в Україні і готуються відбудовувати нашу країну".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Пара з Києва придбала хату недалеко біля Говерли за три тисячі доларів, витративши на ремонт більше грошей.

Українець, якого звуть Алекс, записав серію відео у TikTok, щоб детальніше розповісти про своє рішення — поселитися у садибі посеред Карпатських гір.

Крім того, українець показав найкрасивіше озеро італійських Альп.