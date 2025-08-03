Пара втекла з Києва в покинутий будинок дідуся: як вони живуть і працюють у селі (фото)
Учительська пара зі столиці перебралася до села та ремонтує хату предка. Останні два роки Владислав вчителював у Кагарлику, а Софія — у Великій Димерці.
Вони стали учасниками програми "Навчай": люди їдуть вчителювати у малі громади Київщини, Одещини, Полтавщини, де стають рольовими моделями й опорою для тих, хто цього найбільше потребує. Про свій шлях подружжя розповіло Іванці Дячук.
Нещодавно Владислав та Софія взялися відновлювати закинутий будинок дідуся поблизу Києва. Недалеко від нього протікає Дніпро.
"Зараз я сиджу і максимально щасливий від того, що відбувається. І я радий, що в нас буде своя власність. Ми не будемо жити в квартирі, де там гупає, грюкає, чути сусідів, чути в повітрі дим. Це не приємно. А от чути пташечок зранку це приємно", — каже чоловік.
Спочатку будинок, який розташований біля Дніпра, планувався як дача, тому Владислав приїжджав сюди тільки рибалити.
"А зараз ми хочемо зробити тут якесь помешкання, в якому ми будемо створювати нашу сімʼю", — каже він.
Ремонт у будинку
Одне з вікон вони хочуть зробити дверима, які стануть виходом на вуличну терасу, де можна буде пити каву та дивитися на те, як росте дуб, слухаючи спів пташечок.
Одним з перших кроків, за словами Владислава, буде заміна всіх вікон.
Камін у хаті робочий, але для нього лише потрібно додати дверцята зі склом. Є також грубка, у якої з каміном один вихід, але вони паляться окремо. Зокрема, пара міркує про те, щоб зробити теплу підлогу або конвектори в кожну кімнату, якщо дозволять фінанси.
"Я дуже хочу джакузі", — каже з посмішкою на обличчі Владислав.
На третьому поверсі планується мансарда. Ймовірно, тут буде відкритий простір для відпочинку.
Зокрема, Софія наголосила, що позитивні зміни мають орієнтуватися також на вчителів, а не лише на учнів.
"Без людей, які будуть навчати, нічого не вийде", — каже вона.
Весілля
Софія та Владислав зіграли весілля в одній з кімнат будинку, зібравши лише найближчих людей.
Зокрема, чоловік зізнався, що мріє стати батьком та виховати дитину з власними цінностями, показавши їй світ.
Користувачі мережі із захватом відреагували на ініціативу пари:
- "Пишаюсь знати цих двох прекрасних людей!".
- "Я в захваті від такої сучасної молоді: ініціативна, смілива, розумна. Тисяча сердечок".
- "Величезна повага усім молодим людям, котрі залишилися в Україні і готуються відбудовувати нашу країну".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Пара з Києва придбала хату недалеко біля Говерли за три тисячі доларів, витративши на ремонт більше грошей.
- Українець, якого звуть Алекс, записав серію відео у TikTok, щоб детальніше розповісти про своє рішення — поселитися у садибі посеред Карпатських гір.
Крім того, українець показав найкрасивіше озеро італійських Альп.