Жінка після 17 років життя в Києві переїхала в село: ціна хати багатьох дивує (фото)

Валерія жила в Києві на Оболоні та працювала в ІТ. Втім, жінка казала, що мріє стати щасливою хіпі, тому спонтанно купила хату в селі на Житомирщині.

Будинок обійшовся їй до восьми тисяч доларів. Тепер вона живе там з двома домашніми улюбленцями, про що розповіла Іванці Дячук.

Валерія переїхала з Києва в село

"У мене були такі шалені ідеї купити морський контейнер або купити беушний модульний будинок", — розповідає Валерія.

Вона жила майже 17 років у Києві, проте їй це не дуже подобалося.

"Більшу частину часу мені не було комфортно в цьому місті. Я сама народлася і виросла в невеликому місті", — зізналася жінка.

Переломним моментом став ковід 2020 року, коли багато працівників пішли на віддалений формат роботи.

Естетика села

"Мені подобається естетика села. Якісь оці деревʼяні сараї. Як воно виглядає на сонечку. Ці кури, коні. Воно таке банальне, просте, але разом з тим таке гарне", — каже Валерія.

Разом з Валерією в селі живе кішка, яка "продавалася" разом з домом, та евакуйований з Луганської області пес.

Як купила будинок

Валерія часто "зависала" на OLX і дивилася там хати. У січні 2024 року вона гостювала на Хмельниччині, після цього заїхала по дорозі назад на житомирську трасу, де вона відчула себе ніби вдома. Згодом жінка перевірила, чи продаються будинки в тому селі. І так з часом вона стала власницею свого будинку.

Хата з переоформленням та податками коштувала до 8 тисяч доларів.

Зручності

Туалет на вулиці, гарячої води поки немає. Валерія провела поки холодну воду. Також є груба, яка швидко нагріває будинок.

Як проводили воду

Виявилося, що в криниці на території було мало води, адже цей будинок стоїть на гранітній скелі. У селі є центральна свердловина, проте немає конкретних інструкцій, як в неї врізатися. Ба більше, була небезпека, копаючи, пробити газову трубу, за що штраф близько 100 тисяч гривень.

Загалом проведення води обійшлося Валерії в 37 тисяч гривень.

Користувачі мережі із захватом відреагували на екскурсію хатою на Житомирщині:

"Такі випуски про прості хатки в звичайних селах дивитись не менш цікаво ніж про інстаграмні будиночки в Карпатах".

"Мені дуже сподобалася дівчина, та її підхід до життя та ремонту будинку. Розумна, позитивна, іронічна. Я б познайомився з такою".

"Пані Валерія чудова ваша героїня, киянка, гарно розмовляє українською мовою, така скромна і смілива, винахідлива, незламна україночка!".

