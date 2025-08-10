Женщина подарила переселенцам целый дом: что они там сделали (фото)

Украинец из города Лиман, что в Донецкой области, после начала активных боевых действий переехал в Черкасскую область. Местная жительница подарила ему глиняный дом в селе. Помещение требует капитального ремонта, но потенциально пригодно для жизни.

В своих социальных сетях переселенец показывает все этапы трансформации дома, где уже давно никто не жил. "Мы до сих пор в шоке, честно говоря, что есть такие добрые люди", — отметил новый хозяин в описании к одному из роликов, собравшему наибольшее количество просмотров. Как он планирует изменить жилье, — читайте в материале Фокуса.

Капитальный ремонт

"Вот так сейчас выглядит наш домик, наши окна. Начинаем ремонт. Демонтировали отопление. Лежат трубы, которые здесь были, и начинаем вкапываться, потому что хотим залить стяжку и делать теплый пол. Планируем поставить панорамное окошко, чтобы было уютно и светло", — рассказывает мужчина за кадром.

По его словам, из дома уже вынесли 25 "кубов" строительных отходов, в частности от развалившейся перегородки между комнатами. Позже он показал, как вставляет окна и двери.

Судя по показанному, на территории есть несколько хозяйственных построек, а также участок и сад, поросший кустарниками.

Обсуждение в интернете

Пользователи сети в комментариях посоветовали новому хозяину не верить предыдущей владелице на слово и сначала переоформить документы. Поскольку нет гарантии, что после капитального ремонта она не захочет вернуть себе недвижимость. Многие похвалили автора за настойчивость, усердие и трудолюбие. Впрочем, нашлись и скептики.

"Я искренне вам сочувствую! Это хата-мазанка. Вкладывать в нее — бесполезное занятие. Такое надо сносить и строить дом. Потолки чуть больше 2-х метров. Балки надо проверить, чтобы их шашель не выел на нет. Пол — солома с глиной. Короче — это наказание, а не дом. Перекантуйтесь в этом доме временно и стройте дом", — написала одна зрительница;

Дом переселенцев изнутри Фото: TikTok

"А не легче было бы возвести новый? Это же такие вложения, сколько труда. Без обид, я не понимаю ради чего?" — добавил другой участник обсуждения;

Еще одна женщина написала: "Мне вас жаль, столько работы. Надолго ли надолго? В нашем селе Городковка Винницкой области все дома каменные, даже очень старые и продаются не дорого. В селе есть газ, детские сады, две школы, две церкви, большой костел, сахарный завод".

Видео переселенца уже собрало более 600 тысяч просмотров.

