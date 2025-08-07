Семья нашла под своим домом тайник нацистов времен Второй мировой войны (фото)

Во время ремонта дома в Тортевале на острове Гернси (Великобритания) супруги случайно обнаружили подземный бункер времен Второй мировой войны. Глубина сооружения — до 8 метров.

35-летний Шон и 32-летняя Кэролин Таллиер приобрели дом в 2021 году. В ходе ремонтных работ они узнали от бывшей владелицы, что под зданием могут быть комнаты, которые когда-то засыпали. Пара решила раскопать подъездную дорожку — и наткнулась на вход в бункер. Детали истории раскрывает The Sun.

О тайне супругам рассказала бывшая владелица дома, которая увидела объявление Шона в Facebook Marketplace.

История предыдущей владелицы

"Бывшая владелица дома связалась со мной — она узнала розовую кухню на фото. В детстве эта женщина играла в тех комнатах, пока отец их не засыпал", — вспоминает мужчина.

Подземное сооружение состоит из двух больших комнат и длинного коридора. На стенах сохранились немецкие надписи, в частности: "Achtung! Feind hört mit!" ("Внимание! Враг подслушивает!").

По словам Шона, они знали, что дом возведен на месте бывшего склада оружия, но не подозревали о наличии целого бункера. Глубина сооружения — около восьми метров.

"Я родился на Гернси, поэтому всегда знал о существовании бункеров, но когда после войны жители вернулись на остров, они хотели их засыпать. Многие люди до сих пор имеют бункеры, но они расположены на дорогах и в садах — не под домом, — рассказывает Шон.

Планы на бункер

Пара планирует превратить бункер в игровую комнату с бильярдом и спортзалом, сохранив оригинальные надписи. Также они мечтают устроить там вечеринку на Хэллоуин.

"Это не просто комнаты — это часть истории", — подчеркнул мужчина.

Кстати, Канальские острова, в частности Гернси, были оккупированы нацистской Германией с 1940 по 1945 год. По приказу Гитлера их должны были превратить в "неприступную крепость". Территорию освободили 9 мая 1945 года.

