Бункер за 300 млн долларов: возле Вашингтона строят роскошное убежище для "членов клуба"

Новое убежище расположено неподалеку от Белого дома, но создатели настаивают, что местоположение объекта является просто "совпадением".

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Страх перед Третьей мировой войной и потенциальным апокалипсисом подпитывает тренд на надежные убежища под землей. Так, возле Вашингтона строят роскошное убежище для миллионеров, которым придется выложить по 20 миллионов долларов за место в бункере Aerie. Его близость к Белому дому руководители проекта называют просто "совпадением". Об этом пишет Daily Mail.

Внутри роскошного бункера "Судного дня" стоимостью 300 миллионов долларов укроется сверхбогатая элита, если начнется Третья мировая война. За новым строительством стоит компания SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), базирующаяся в Вирджинии и специализирующаяся на проектировании защищенных объектов недвижимости. SAFE представила планы по строительству роскошной крепости и обещает закончить строительство к 2026 году.

Бункер Aerie обещает быть роскошным Фото: SAFE

Роскошный бункер Aerie, предназначенный только для членов клуба, которые внесли по 20 миллионов долларов, оборудован бассейнами, системой здравоохранения на базе искусственного интеллекта и роскошными люксами.

Бункер рассчитан на 625 человек. Несмотря на то, что новое убежище расположено в непосредственной близости от Белого дома в Вашингтоне, руководители проекта настаивают на том, что местоположение объекта является просто "совпадением" и не имеет ничего общего с глобальной напряженностью и страхами перед потенциальной Третьей мировой войной.

Эта крепость — лишь одно из ряда подобных убежищ, построенных для сверхбогатых людей за последние несколько лет. Такие люди, как Ким Кардашьян, Марк Цукерберг и Том Круз, признались, что строят свои собственные убежища или забронировали место в одном из шикарных убежищ.

Фото: SAFE

Клиенты, готовые заплатить солидную сумму, не только получат доступ к крепости в случае наступления конца света, но и смогут войти в капсулы, когда почувствуют, что их безопасность находится под угрозой.

Помимо матрасов с эффектом памяти и мраморных полов, Aerie предоставит гостям непревзойденный набор удобств, включая бесчисленные "оздоровительные программы" и идеальное сочетание "защиты и роскоши".

В убежище также будут роскошные рестораны для гурманов, крытый бассейн, ледяная комната, кабинеты для внутривенной терапии, боулинг и скалодром.

Ледяная комната в бункере Aerie Фото: SAFE

По словам директора по медицинской готовности SAFE Наоми Корби, в "непроницаемом жилище" особое внимание будет уделяться как конфиденциальности, так и безопасности.

Она рассказала, что "многогранный клуб" предоставит своим членам-миллионерам возможность уединиться и "вести дела", находясь за "непроницаемыми" стенами. Но даже в бункере для миллионеров доступно четырехуровневое членство.

Медицинская комната в бункере Aerie Фото: SAFE

Наоми Корби рассказала, что что самый низкий уровень будет доступен "умеренно успешному генеральному директору", в то время как "членство в убежище" будет доступно только по приглашению тем, кто достоин бункера золотого стандарта. Директора компании все еще ведут переговоры о том, кому это будет предложено.

Помимо бункера в Вирджинии, компания планирует расширить свою империю роскошных безопасных убежищ на другие части Соединенных Штатов.

Компания настаивает на том, что планы по строительству объектов за пределами Вирджинии являются "стратегическими" и основаны исключительно на соображениях удобства, а также на том, что они не отражают беспорядки в политическом мире.

Основатель и президент SAFE Эл Корби сказал: "Это совпадение, но это самый богатый штат на душу населения. Это эпицентр лучшей демографической ситуации в мире для чего-то подобного".

Эл Корби с женой на строительной площадке Фото: SAFE

Корби сказал, что решение построить элитное убежище было навеяно жестокой смертью одного из клиентов SAFE, который выложил 103 миллиона долларов за индивидуальную систему безопасности, но в итоге погиб, когда вооруженный мужчина открыл огонь на концерте, на котором они были.

"Представьте, что вы один из самых богатых и влиятельных людей в мире, а затем происходит что-то невообразимое, и вы становитесь обычным парнем, которому в данный момент некуда пойти", — заявил Эл.

Хотя на завершение строительства уйдет несколько лет, ознакомительный тур по убежищу состоится в 2026 году, когда потенциальные клиенты смогут посетить его и решить, стоит ли тратиться на комнату или нет.

Кто войдет в новый "клуб Апокалипсис" не сообщается, но Наоми Корби рассказала, что роскошный бункер станет домом для некоторых из самых известных и скандальных клиентов компании. Сообщается, что компания получила тысячи запросов от состоятельных людей со всего мира.

Компания предоставляет услуги по защите и постройке бункеров Фото: SAFE

А Рон Хаббард, основатель и генеральный директор Atlas Survival Shelters, который стоит за созданием подземных убежищ для многих знаменитостей, включая Ким Кардашьян, сказал, что, по его мнению, "гражданские беспорядки" заставят его богатых клиентов спуститься в убежище, а не война.

Напомним, в 2022 году профессор из университета Нью-Йорка рассказывал, как консультировал пятерых миллиардеров на тайной встрече по поводу того, как обезопасить себя в случае апокалипсиса, который они иронично называли Событием. Кроме того, где лучше строить бункеры, богачи всерьез рассуждали о том, стоит ли надевать электрические ошейники на персонал, чтобы держать их под контролем.