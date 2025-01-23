Бункер за 300 млн доларів: біля Вашингтона будують розкішний притулок для "членів клубу"

Новий притулок розташований неподалік від Білого дому, але творці наполягають, що місце розташування об'єкта є просто "збігом".

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Страх перед Третьою світовою війною і потенційним апокаліпсисом підживлює тренд на надійні притулки під землею. Так, біля Вашингтона будують розкішний притулок для мільйонерів, яким доведеться викласти по 20 мільйонів доларів за місце в бункері Aerie. Його близькість до Білого дому керівники проєкту називають просто "збігом". Про це пише Daily Mail.

Усередині розкішного бункера "Судного дня" вартістю 300 мільйонів доларів сховається надбагата еліта, якщо почнеться Третя світова війна. За новим будівництвом стоїть компанія SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), що базується у Вірджинії і спеціалізується на проектуванні захищених об'єктів нерухомості. SAFE представила плани з будівництва розкішної фортеці й обіцяє закінчити будівництво до 2026 року.

Бункер Aerie обіцяє бути розкішним Фото: SAFE

Розкішний бункер Aerie, призначений тільки для членів клубу, які внесли по 20 мільйонів доларів, обладнаний басейнами, системою охорони здоров'я на базі штучного інтелекту і розкішними люксами.

Бункер розрахований на 625 осіб. Незважаючи на те, що новий притулок розташований у безпосередній близькості від Білого дому у Вашингтоні, керівники проєкту наполягають на тому, що місце розташування об'єкта є просто "збігом" і не має нічого спільного з глобальною напруженістю і страхами перед потенційною Третьою світовою війною.

Ця фортеця — лише один із низки подібних притулків, побудованих для надбагатих людей за останні кілька років. Такі люди, як Кім Кардаш'ян, Марк Цукерберг і Том Круз, зізналися, що будують свої власні сховища або забронювали місце в одному з шикарних притулків.

Фото: SAFE

Клієнти, готові заплатити солідну суму, не тільки отримають доступ до фортеці в разі настання кінця світу, а й зможуть увійти в капсули, коли відчують, що їхня безпека перебуває під загрозою.

Крім матраців з ефектом пам'яті та мармурової підлоги, Aerie надасть гостям неперевершений набір зручностей, включно з незліченними "оздоровчими програмами" та ідеальним поєднанням "захисту і розкоші".

У притулку також будуть розкішні ресторани для гурманів, критий басейн, крижана кімната, кабінети для внутрішньовенної терапії, боулінг і скеледром.

Крижана кімната в бункері Aerie Фото: SAFE

За словами директора з медичної готовності SAFE Наомі Корбі, у "непроникному житлі" особливу увагу приділятимуть як конфіденційності, так і безпеці.

Вона розповіла, що "багатогранний клуб" надасть своїм членам-мільйонерам можливість усамітнитися і "вести справи", перебуваючи за "непроникними" стінами. Але навіть у бункері для мільйонерів доступне чотирирівневе членство.

Медична кімната в бункері Aerie Фото: SAFE

Наомі Корбі розповіла, що найнижчий рівень буде доступний "помірно успішному генеральному директору", тоді як "членство в притулку" буде доступне тільки на запрошення тим, хто гідний бункера золотого стандарту. Директори компанії все ще ведуть переговори про те, кому це буде запропоновано.

Крім бункера у Вірджинії, компанія планує розширити свою імперію розкішних безпечних притулків на інші частини Сполучених Штатів.

Компанія наполягає на тому, що плани з будівництва об'єктів за межами Вірджинії є "стратегічними" і ґрунтуються винятково на міркуваннях зручності, а також на тому, що вони не відображають заворушення в політичному світі.

Засновник і президент SAFE Ел Корбі сказав: "Це збіг, але це найбагатший штат на душу населення. Це епіцентр найкращої демографічної ситуації у світі для чогось подібного".

Ел Корбі з дружиною на будівельному майданчику Фото: SAFE

Корбі сказав, що рішення побудувати елітний притулок було навіяно жорстокою смертю одного з клієнтів SAFE, який виклав 103 мільйони доларів за індивідуальну систему безпеки, але в підсумку загинув, коли озброєний чоловік відкрив вогонь на концерті, на якому вони були.

"Уявіть, що ви один із найбагатших і найвпливовіших людей у світі, а потім відбувається щось неймовірне, і ви стаєте звичайним хлопцем, якому наразі нікуди піти", — заявив Ел.

Хоча на завершення будівництва піде кілька років, ознайомлювальний тур притулком відбудеться 2026 року, коли потенційні клієнти зможуть відвідати його і вирішити, чи варто витрачатися на кімнату, чи ні.

Хто увійде до нового "клубу Апокаліпсис" не повідомляється, але Наомі Корбі розповіла, що розкішний бункер стане домівкою для деяких із найвідоміших і найскандальніших клієнтів компанії. Повідомляється, що компанія отримала тисячі запитів від заможних людей з усього світу.

Компанія надає послуги із захисту та будівництва бункерів Фото: SAFE

А Рон Габбард, засновник і генеральний директор Atlas Survival Shelters, який стоїть за створенням підземних притулків для багатьох знаменитостей, включно з Кім Кардаш'ян, сказав, що, на його думку, "громадянські заворушення" змусять його багатих клієнтів спуститися в притулок, а не війна.

Нагадаємо, 2022 року професор з університету Нью-Йорка розповідав, як консультував п'ятьох мільярдерів на таємній зустрічі з приводу того, як убезпечити себе в разі апокаліпсису, який вони іронічно називали Подією. Крім того, де краще будувати бункери, багатії всерйоз міркували про те, чи варто надягати електричні нашийники на персонал, щоб тримати їх під контролем.