Родина знайшла під своїм будинком схованку нацистів часів Другої світової війни (фото)

Під час ремонту будинку в Тортевалі на острові Гернсі (Велика Британія) подружжя випадково виявило підземний бункер часів Другої світової війни. Глибина споруди — до 8 метрів.

Related video

35-річний Шон і 32-річна Керолін Таллієр придбали будинок у 2021 році. У ході ремонтних робіт вони дізналися від колишньої власниці, що під будівлею можуть бути кімнати, які колись засипали. Пара вирішила розкопати під'їзну доріжку — і натрапила на вхід до бункера. Деталі історії розкриває The Sun.

Про таємницю подружжю розповіла колишня власниця будинку, яка побачила оголошення Шона у Facebook Marketplace.

Історія попередньої власниці

"Колишня власниця будинку зв'язалася зі мною — вона впізнала рожеву кухню на фото. У дитинстві ця жінка гралася у тих кімнатах, поки батько їх не засипав", — згадує чоловік.

Підземна споруда складається з двох великих кімнат і довгого коридору. На стінах збереглися німецькі написи, зокрема: "Achtung! Feind hört mit!" ("Увага! Ворог підслуховує!").

Пара вирішила розкопати під'їзну доріжку — і натрапила на вхід до бункера Фото: SWNS Пара вирішила розкопати під'їзну доріжку — і натрапила на вхід до бункера Фото: SWNS

За словами Шона, вони знали, що будинок зведений на місці колишнього складу зброї, але не підозрювали про наявність цілого бункера. Глибина споруди — близько восьми метрів.

"Я народився на Гернсі, тому завжди знав про існування бункерів, але коли після війни жителі повернулися на острів, вони хотіли їх засипати. Багато людей досі мають бункери, але вони розташовані на дорогах та в садах — не під будинком, — розповідає Шон.

Плани на бункер

Пара планує перетворити бункер на ігрову кімнату з більярдом і спортзалом, зберігши оригінальні написи. Також вони мріють влаштувати там вечірку на Геловін.

"Це не просто кімнати — це частина історії", — підкреслив чоловік.

За словами Шона, вони з дружиною знали, що будинок зведений на місці колишнього складу зброї Фото: SWNS

До речі, Канальські острови, зокрема Гернсі, були окуповані нацистською Німеччиною з 1940 по 1945 рік. За наказом Гітлера їх мали перетворити на "неприступну фортецю". Територію звільнили 9 травня 1945 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Будувався для захисту від Люфтваффе і СРСР: для зустрічі Нового року здається унікальний бункер.

Крім того, Кайлі Дженнер побудувала особняк із підземним бункером.

До того ж засновник Amazon і один із найбагатших людей планети Джефф Безос купив третій будинок на острові Індіан-Крік едалеко від Маямі за $90 мільйонів.