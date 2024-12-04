Будувався для захисту від Люфтваффе і СРСР: для зустрічі Нового року здається унікальний бункер

Бетонний бункер часів Другої світової війни, який використовувався для стримування гітлерівських Люфтваффе, відкрився для публіки.

У Великій Британії для публіки відкрився унікальний бункер. Колишню будівлю, завданням якої за часів Другої світової війни було попереджати про бомбардування Гітлера, переобладнали на будинок відпочинку. Про це пише Daily Mail.

Трикімнатний бункер, здатний вмістити шість осіб, розташований у сільській місцевості в Рінгстеді, Дорсет, і містить ванну кімнату на першому поверсі з ванною, душовою кабіною, а також вітальню зону з дров'яною піччю.

Зовні бункер має вигляд, як вкритий травою пагорб Фото: Facebook Sykes Holiday Cottages

Бункер, що є частиною системи раннього оповіщення Вінстона Черчилля "Ланцюговий дім", що складається з бункерів, розкиданих по всьому південному узбережжю, використовувався для відстеження німецьких Люфтваффе.

Пізніше укріплення було відремонтовано і використовували як роторну станцію для спостереження за радянськими бомбардувальниками під час Холодної війни, а 1956 року вивели з експлуатації.

Будівля має історичну цінність, тож під час її реконструкції було виконано дуже ретельну роботу зі збереження.

Фото: Facebook Sykes Holiday Cottages

Бункер переобладнали в сучасному стилі Фото: Facebook Sykes Holiday Cottages

Згідно з оголошенням на сайті Sykes Holiday Cottage, нерухомість перетворили на "будинок з ефектом вау" і вона має політику дружелюбності до домашніх тварин.

В оголошенні йдеться: "Південний фасад бункера створює враження, ніби в ньому прогримів вибух, що додає йому інтригуючої чарівності та характеру".

Щоб забронювати бункер на час зустрічі 2025 року, гостям доведеться викласти 1971 фунт стерлінгів за три ночі з 31 грудня до 3 січня.

Раніше був представлений ще один бункер, який був реконструйований і відкритий для публіки. Замаскований під схил пагорба, він розташований на землі, що належить фермеру-молочнику Джонні Расселу, чия сім'я володіла ділянкою понад 400 років.

Спальня в бункері Фото: Facebook Sykes Holiday Cottages

Укріплення, внесене до списку пам'яток архітектури II категорії, було майже повністю сховане від очей і зовні виглядало як вкритий травою пагорб.

Минулого року Рассел отримав дозвіл на переобладнання його в новий притулок для відпочивальників.

Нагадаємо, на тлі війни в Україні та напруженої обстановки у світі загалом, у Великій Британії підскочив попит на бункери і бомбосховища.

Також Фокус писав про те, як мільярдери по всьому світу готуються до апокаліпсису. Вони будують таємні сховища і оточують їх ровами з рідиною, яку можна запалити, якщо до них спробує хтось прорватися.