Строился для защиты от Люфтваффе и СССР: для встречи Нового года сдается уникальный бункер

Бетонный бункер времен Второй мировой войны, использовавшийся для сдерживания гитлеровских Люфтваффе, открылся для публики.

В Великобритании для публики открылся уникальный бункер. Бывшее здание, задачей которого во времена Второй мировой войны было предупреждать о бомбардировках Гитлера, переоборудовали в дом отдыха. Об этом пишет Daily Mail.

Трехкомнатный бункер, способный вместить шесть человек, расположен в сельской местности в Рингстеде, Дорсет, и включает в себя ванную комнату на первом этаже с ванной, душевой кабиной, а также гостиную зону с дровяной печью.

Снаружи бункер выглядит, как покрытый травой холм Фото: Facebook Sykes Holiday Cottages

Бункер, являющийся частью системы раннего оповещения Уинстона Черчилля "Цепной дом", состоящей из бункеров, разбросанных по всему южному побережью, использовался для отслеживания немецких Люфтваффе.

Позднее укрепление было отремонтировано и использовалось в качестве роторной станции для наблюдения за советскими бомбардировщиками во время Холодной войны, а в 1956 году было выведено из эксплуатации.

Здание обладает исторической ценностью, так что при его реконструкции была проделана очень тщательная работа по сохранению.

Фото: Facebook Sykes Holiday Cottages

Бункер переоборудовали в современном стиле Фото: Facebook Sykes Holiday Cottages

Согласно объявлению на сайте Sykes Holiday Cottage, недвижимость была преобразована в "дом с эффектом вау" и располагает политикой дружелюбия к домашним животным.

В объявлении говорится: "Южный фасад бункера создает впечатление, будто в нем прогремел взрыв, что добавляет ему интригующего очарования и характера".

Чтобы забронировать бункер на время встречи 2025 года, гостям придется выложить 1971 фунт стерлингов за три ночи с 31 декабря по 3 января.

Ранее был представлен еще один бункер, который был реконструирован и открыт для публики. Замаскированный под склон холма, он расположен на земле, принадлежащей фермеру-молочнику Джонни Расселу, чья семья владела участком более 400 лет.

Спальня в бункере Фото: Facebook Sykes Holiday Cottages

Укрепление, внесенное в список памятников архитектуры II категории, было почти полностью скрыто от глаз и снаружи выглядело как покрытый травой холм.

В прошлом году Рассел получил разрешение на переоборудование его в новое убежище для отдыхающих.

Напомним, на фоне войны в Украине и напряженной обстановке в мире в целом, в Великобритании подскочил спрос на бункеры и бомбоубежища.

Также Фокус писал о том, как миллиардеры по всему миру готовятся к апокалипсису. Они строят тайные убежища и окружают их рвами с жидкостью, которую можно воспламенить, если к ним попытается кто-то прорваться.