Модный тренд: Кайли Дженнер построила особняк с подземным бункером

Миллиардерша последовала примеру других богачей и обустроила в своем новом доме надежное убежище. Теперь у Кайли Дженнер есть собственный бункер.

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Кайли Дженнер почти закончила строительство своего особняка с подземным бункером. Землю в Хидден-Хиллз, Калифорния, она купила еще три года назад за 15 миллионов долларов. И теперь ее грандиозное имение-крепость почти закончено. Кайли поддержала тренд богачей со всего мира на надежное жилище, которое может стать убежищем в случае войны, или атак враждебного государства. Об этом пишет Daily Mail.

Аэрофотоснимки похожего на крепость особняка 26-летней миллиардерши, сделанные во вторник, показывают, что строительство почти завершено, спустя три года после начала работ над домом.

Современный фермерский дом площадью 30 000 кв. футов был спроектирован ведущим канадским архитектором Ричардом Лэндри на участке площадью четыре акра, самом большом в Хидден-Хиллз.

Дом Кайли Дженнер в Хидден-Хиллз

В особняке Кайли будет 15 спален и подземный бункер. Когда-то этот участок представлял собой бесплодный участок земли, но теперь он уже полностью преобразован ландшафтными дизайнерами.

Густые деревья также помогут Кайли, которая в настоящее время встречается со звездой "Дюны" Тимоти Шаламе, сохранить свою конфиденциальность от посторонних.

Новый дом позволит ей оставаться ближе к семье, поскольку дом расположен недалеко от поместья ее матери Крис Дженнер и сводной сестры Хлои Кардашьян.

Кайли Дженнер с матерью Крис Фото: Instagram kyliejenner

У Крис есть особняк с 8 спальнями, который она купила за 20 миллионов долларов, а Хлоя построила свой дом на участке, который она купила за 17 миллионов долларов.

Другие сводные сестры Кайли, Ким и Кортни Кардашьян, также живут неподалеку.

Чтобы попасть в огромный роскошный особняк, звезде придется проехать через туннель, ведущий под здание. Вероятно, именно оттуда можно будет попасть и в подземный бункер.

Сбоку от особняка находится большой гараж, а также будет построено здание для размещения ее команды безопасности, так как Кайли в прошлом много раз сталкивалась со сталкерами.

Дженнер переедет в свой новый дом с шестилетней дочерью Сторми и двухлетним сыном Эйром, которых она делит с бывшим Трэвисом Скоттом.

Кайли Дженнер с сыном Фото: Instagram kyliejenner

У Кайли также есть особняк стоимостью 36 миллионов долларов в Холмби-Хиллз, а также у нее есть дом в Беверли-Хиллз.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как миллионеры по всему миру готовятся к апокалипсису. В трендах рвы, которые можно поджечь, бункеры и тайные тоннели. Марк Цукерберг и Сэм Альтман уже обзавелись надежными убежищами.