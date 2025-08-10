Жінка подарувала переселенцям цілий будинок: що вони там зробили (фото)

Українець з міста Лиман, що на Донеччині, після початку активних бойових дій переїхав у Черкаську область. Місцева жителька подарувала йому глиняний будинок в селі. Помешкання потребує капітального ремонту, але потенційно придатне для життя.

У своїх соціальних мережах переселенець показує всі етапи трансформації хатини, де уже давно ніхто не жив. "Ми досі в шоці, чесно кажучи, що є такі добрі люди", — зазначив новий господар в описі до одного з роликів, що зібрав найбільшу кількість переглядів. Як він планує змінити будинок, — читайте у матеріалі Фокуса.

Капітальний ремонт

"Ось так зараз виглядає наш будиночок, наші вікна. Починаємо ремонт. Демонтували опалення. Лежать труби, які тут були, і починаємо вкопуватися, тому що хочемо залити стяжку й робити теплу підлогу. Плануємо поставити панорамне віконце, щоб було затишно і світло", — розповідає чоловік за кадром.

За його словами, з будинку вже винесли 25 "кубів" будівельних відходів, зокрема від розваленої перегородки між кімнатами. Згодом він показав, як вставляє вікна та двері.

Судячи з показаного, на території є кілка господарських споруд, а також присадибна ділянка та сад, що поріс чагарниками.

Користувачі мережі у коментарях порадили новому господареві не вірити попередній власниці на слово й спершу переоформити документи. Оскільки нема гарантії, що після капітального ремонту вона не захоче повернути собі нерухомість. Багато хто похвалив автора за наполегливість, старанність та трудолюбство. Втім, знайшлись і скептики.

"Я щиро вам співчуваю! Це хата-мазанка. Вкладати в неї — марне заняття. Таке треба зносити й будувати будинок. Стелі трохи більше 2-х метрів. Балки треба перевірити, щоб їх шашель не виїв нанівець. Підлога — солома з глиною. Коротше — це покарання, а не будинок. Перекантуйтеся в цій хаті тимчасово і будуйте будинок", — написала одна глядачка;

Будинок переселенців всередині Фото: TikTok Будинок переселенців всередині Фото: TikTok

"А не легше було б звести новий? Це ж такі вкладення, скільки праці. Без образ, я не розумію заради чого?" — додав інший учасник обговорення;

Ще одна жінка написала: "Мені вас шкода, стільки роботи. Чи надовго? В нашому селі Городківка Вінницької області всі хати камʼяні, навіть дуже старі й продаються не дорого. В селі є газ, дитячі садочки, дві школи, дві церкви, великий костел, цукровий завод".

Відео переселенця уже зібрало понад 600 тисяч переглядів.

